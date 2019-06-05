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16:18

Своим преимуществом в губернаторской гонке Тихонова назвала любовь к людям

фото ЗакС политика Своим преимуществом в губернаторской гонке Тихонова назвала любовь к людям

Одним из главных своих отличительных достоинств на фоне конкурентов и городских политиков в целом кандидат в губернаторы от "Справедливой России" Надежда Тихонова назвала комплекс человеческих качеств, по ее мнению, в меньшей степени присущих остальным. Более того, остальные, особенно главы муниципальных советов, давным-давно, по мнению депутата, засиделись на своих местах.

"Люди уже видеть эти лица не могут! Мне хочется показать образ другого политика, который с открытым сердцем, с открытой душой. Я действительно люблю людей. Вы знаете чиновников, которые любят людей? Я всем своей работой показываю, что можно и по-другому работать", - отметила она в разговоре с изданием "Поребрик.Медиа".

В лице врио губернатора Александра Беглова она видит конкурента. Городские проблемы, которые он озвучивает и пытается решать, по предположению Тихоновой, Беглов как будто подглядел у эсеров: не пиши они ему запросы на болевые темы, рассуждает Тихонова, возможно, Беглову было бы труднее реализовывать себя в качестве "кризисного менеджера".

"Если проанализировать все последние встречи врио губернатора с населением, создается ощущение, что он взял подборку проблем в обращениях фракции «Справедливая Россия» и пришел их все решить", - отметила она.

Петербургское отделение эсеров на конференции 2 июня выдвинуло Тихонову как кандидата в губернаторы единогласно.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:55    
БАБЕЦ думает ЗАДНИЦЕЙ на 2% электората

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