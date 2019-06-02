Надежда Тихонова стала кандидатом в губернаторы Петербурга от "Справедливой России"

Петербургское отделение «Справедливой России» по итогам конференции единогласно выдвинула Надежду Тихонову кандидатом в губернаторы Петербурга, сообщается на сайте партии.

Тихонову выбрали среди нескольких кандидатов, предложенных советом отделения 31 мая. Кроме нее, на роль кандидата в губернаторы претендовали депутат ЗакСа Алексей Ковалев, депутат Госдумы Олег Нилов и муниципальный депутат МО № 7 Нэлли Вавилина. Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина, депутат Елена Драпеко и депутат ЗакС Александр Егоров взяли самоотвод.

Ранее с кандидатом в губернаторы определилось петербургское отделение еще одной партии – ЛДПР: на выборы пойдет Олег Капитанов. Выборы состоятся 8 сентября, документы в ГИК подали уже 9 человек, в том числе врио губернатора Алекcандр Беглов.

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