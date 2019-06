Черная речка не хочет апартаментов В Петербурге назревает новый социальный конфликт. На набережной Черной речки строят два корпуса апартаментов. Местные жители считают, что это приведет к негативным последствиям для района. Застройщик в ответ уверяет, что появление объекта улучшит экологическую обстановку и в целом поможет локации развиться. Чиновники демонстративно держатся над схваткой, и не скрывают надежд, что стороны сами смогут договориться между собой. Соинвестор или сосед? Жители набережной Черной речки и так не в восторге от строительства проекта Zoom Apart в районе пересечения улицы Матроса Железняка и Коломяжского проспекта, но после того как компания-застройщик ФСК (ранее называлась ФСК «Лидер») решила увеличить этажность одного из двух корпусов, страсти начали накаляться. В понедельник, 10 июня, в здании администрации Приморского района состоялись общественные слушания по увеличению высоты одного из двух запланированных зданий с 40 до 63 метров. Мероприятие превратились в публичную порку проекта в целом. От лица застройщика выступали представители компании «Балтийский заказчик», которая занимается техническим сопровождением строительных работ. Они объяснили, что инвестор попросил отклониться от норм строительства, так как оценил свои финансовые риски: объект находится в зоне подтопления, рядом с железнодорожными путями, к тому же необходима очистка земли от строительного мусора. Все это требует дополнительных вложений, которые, по замыслам ФСК, окупятся за счет дополнительных апартаментов, расположенных на семи ранее не предусмотренных этажах. В Zoom Apart предусмотрены одно- и двухместные номера. Только во втором корпусе, в случае если его удастся увеличить, их будет порядка 1260 штук. При этом подземный паркинг рассчитан только на 68 автомобилей. Из сопутствующей инфраструктуры будут открыты ресторан и фитнес-центр. Возводить детские сады, школы и объекты здравоохранения инвестор не собирается и законодательство от него этого не требует, поскольку строится не жилой комплекс, а апарт-отель. Представители инвестора для большей убедительности во время слушаний называли проект исключительно «гостиницей». - Социальная нагрузка в данном случае не предусматривается, потому что это будет не жилым объектом. Это будет стандартной гостиницей, - заявил представитель «Балтийского заказчика» Александр Краевский. Оппонировавшие ему местные жители обратили внимание на то, что на сайте проекта уже идет продажа апартаментов. Zoom Apart там называют «инвест-отелем» и «апарт-отелем». Представитель технического заказчика признался, что с содержанием рекламного сайта не знаком. Краевский объяснил ЗАКС.Ру, что называл объект гостиницей, так как юридического термина «апарт-отель» не существует. Что до продажи апартаментов, то ФСК предлагает гражданам стать соинвесторами и ничего противозаконного в этом нет. - Гостиница может принадлежать одному оператору, а может быть и несколько таких операторов, -добавил представитель «Балтийского заказчика». Противники строительства уверяют, что де-факто получат в своем районе жилой проект, где на постоянной основе будут жить люди. Некоторые из них прогнозируют, что отель превратится в общежитие. - Само слово «апарт-отель» сейчас становится ругательным, - считает местный житель Георгий Ширяев. - Появилось несколько примеров, которые иначе как плевком в лицо городу не назовешь. Они являются просто скопищем проблем. Например, апарт-отель Ye’s на улице Хошимина. Огромный двадцатиэтажный дом вывели из жилого комплекса, потому что не хватало машиномест. На него не предусмотрено никакой инфраструктуры. Поэтому и наш временно исполняющий обязанности губернатора сказал, что апарт-отели городу не нужны, что это временное жилье и с этим надо разбираться и применять к этому формату требования, которые применяются к жилью. Поэтому они и нажимают на то, что это гостиница. Жители также опасаются, что после ввода в эксплуатацию Zoom Apart на дорогах вырастут пробки и ухудшится экологическая обстановка в локации. Они уже пожаловались, что застройщик перед началом строительства первого корпуса снес деревья, на которые прилетали соловьи. Их оппоненты уверены, что строительство 20-этажного здания на набережной, напротив, пойдет на пользу экологической ситуации этой местности, а растительность посадят заново. - Этот дом будет экранировать вас от железной дороги, - объяснил Краевский. Чиновник-наблюдатель Участники слушаний, наспорившись со стороной инвестора, устроили импровизированное голосование, хотя этого не предусматривал регламент. Все присутствовавшие жители подняли руки, продемонстрировав, что они против строительства. Однако некоторые из них говорили, что их бы устроило и понижение этажности зданий – в том числе и уже строящегося 1 корпуса - до 5 этажей. - Почему вы не пришли на слушания по правилам землепользования и застройки и слушания по Генплану? – недоумевал начальник отдела строительства Приморского района Ярослав Верховец. Отвечать на этот вопрос взялись сразу несколько человек. Все они заявили, что узнать о слушаниях жителям, не следящим за сайтом районной администрации невозможно. - А вы сами были на этих слушаниях? – спросили Верховца жители. - Да, - ответил чиновник. - И что вы сказали о высотности? - Ничего не сказал. Жителей интересовала личная позиция сотрудника администрации и по другим вопросам. Они спрашивали у Верховца, как он сам относится к тому, что здание хотят повысить до двадцати этажей. Чиновник ответил, что мнение не сформировал и хочет сначала послушать людей. Присутствовавшая на слушаниях специалист комитета по градостроительству и архитектуре Елена Елистратова советовала недовольным обратиться к застройщикам напрямую с предложениями открыть в Zoom Apart детский сад и другие соцобъекты. Всем принципиально несогласным с застройкой Елистратова предложила искать правду в суде. Закон за застройщика Судя по сайту Zoom Apart, продажи пока ведутся только в первом 14-этажном комплексе, увеличивать который застройщик не планирует. Приобрести площадь здесь можно с привлечением ипотечного кредита. Корреспондент ЗАКС.Ру связался с отделом продаж ФСК и узнал, что купить номер для постоянного проживания можно, но не желательно. - Проживать будет затруднительно. Все-таки это гостиница и для постоянного проживания она не удобна. Хотя запретить вам этого мы не можем, - сообщил сотрудник отдела. Эксперты строительного бизнеса уверены, что ничего лживого и противозаконного в инвест-проекте Zoom Apart нет. - В настоящее время концепция застройщика предполагает использование объекта под доходный дом и действительно не предполагает там проживание собственников, а значит для потенциальных резидентов этого комплекса не актуальна потребность в социальных объектах. Но что получится по факту - сказать заранее довольно сложно. Если закон не будет нарушен и проект будет реализован согласно утверждённой концепции, к застройщику не может быть претензий, - прокомментировал управляющий партнёр Zenith Property Management Илья Андреев. Он отметил, что «желание манипулировать законом» в последнее время стало тенденцией для петербургских властей и общественных движений. Лидер одного из таких движений, «Красивого Петербурга», Красимир Врански признался ЗАКС.Ру, что пока вник в ситуацию вокруг Zoom Apart неглубоко, но уже готов поддержать местных жителей. - Закон всегда на стороне застройщика. Все проблемы абсолютно одинаковые. Любое строительство должно начинаться с обсуждения с местными жителями. Эти люди там живут, они хозяева этой территории. Прежде чем что-либо строить, нужно с ними общаться и договариваться. Это общемировой путь. Приходит застройщик и заявляет, что хочет что-то строить, признает, что создаст нагрузку на социалку, но обещает выделить два этажа под спортклуб, детский садик или кабинет терапевта для всех жителей. И начинается общение. Так происходит за рубежом, но у нас застройщик приходит с мешком денег к чиновнику, они договариваются, а жителей ставят перед фактом, - уверен Врански. Позиция и предложения жителей попали в протокол слушаний. Его, впоследствии, изучит городская комиссия по землепользованию и застройке, которой и предстоит решить, давать или не давать добро на увеличение второго корпуса. Представители «Балтийского заказчика», считают, что если этажность не вырастет, проект будет экономически нецелесообразным. Но реализовать его обещают в любом случае. - Мы планируем построить здесь гостиницу, которая приведет к развитию не только города, но и района. Мы хотим выступить в качестве нового гостиничного оператора, который позволит привлечь сюда туристов, - объяснил исполнительный директор «Балтийского заказчика» Борис Копосов. Противники апарт-отеля пока не планируют громких акций, а к решению своих проблем собираются подключить депутатов ЗакСа. Сергей Еремеев



