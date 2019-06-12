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Новости

14:23

Амосов готов принять на работу Головко, если станет губернатором

фото ЗакС политика Амосов готов принять на работу Головко, если станет губернатором

Депутат Заксобрания Петербурга и кандидат в губернаторы региона Михаил Амосов 12 июня на форуме "Свободные люди" заявил, что видит в качестве потенциального сотрудника городской администрации лидера движения "Бездомный дольщик" Александра Головко.

Амосов отметил, что давно сотрудничает с "Бездомным дольщиком", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Головко, напомним, тоже подал документы для участия в губернаторских выборах в числе других 23 претендентов.

Лидер движения "Бездомный дольщик" прославился 16 сентября, когда на организованный им митинг по предварительной договоренности пришли участники акции против повышения пенсионного возраста. Головко вел тот митинг, пытался руководить полицией, время от времени прерывал выступающих, ругался в микрофон матом и включал группу Children of Bodom в перерывах между речами со сцены.

 

Сергей Еремеев



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16:09    
Если я стану губернатором, то возьму на работу амосова. Клинером. Убирать женский гальюн.

15:10    
Быдляк быдляка видит из далека!

14:45    
Амосов как-то принял к себе на работу помощником Вишневского!!! А потом много раз пожалел об этом... Где гарантия, что  снова не ошибется? Хотя возможен и другой сценарий: депутат говорит  представителю "Бездомного дольщика", мол, паши на меня, а я потом тебе с барского плеча шубу подарю... Оба варианта плохи. Амосов уже никогда не станет губернатором!!!

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