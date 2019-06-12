Тихонова пожалуется а Горизбирком на подземную агитацию Беглова

Кандидат в губернаторы Петербурга и депутат регионального Заксобрания Надежда Тихонова намерена 13 июня обратиться в Горизбирком с жалобой на организованный сбор подписей за врио губернатора Петербурга Александра Беглова в метрополитене. Об этом Тихонова заявила 12 июня на форуме "Свободные люди", передает корреспондент ЗАКС.Ру.



Пункт 9.29 правил пользования петербургским метрополитеном запрещает осуществлять любую агитационную деятельность, адресованную неограниченному кругу лиц.



Депутат отметила, что обращение в избирательную комиссию уже написано, но она не успела ее отнести.

Сбор подписей на территории метрополитена за самовыдвиженца Беглова, состоящего в партии "Единая Россия" с 2003 года, начался 4 июня. Поступали также многочисленные сообщения о том, что подписи в поддержку врио губернатора собирают в образовательных учреждениях.

На данный момент Горизбирком принял заявления от 23 претендентов на пост губернатора.

Сергей Еремеев

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