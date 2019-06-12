Перед судом Навальный переночует в отделе полиции

Задержанный на марше в поддержку журналиста-расследователя Ивана Голунова и против фабрикаций уголовных дел Алексей Навальный проведет ближайшую ночь в ОВД "Строгино", сообщил в микроблоге юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. На задержанного уже составили протокол по ставшей классической "митинговой" статье 20.2. КоАП - о повторном нарушении правил проведения уличного мероприятия.

"Как все стремительно в этот раз. Сказали, что я организовал незаконное шествие по бульварам. Снимайте шнурки и ремень, сдавайте телефон - и в камеру. Ну окей. Зато я сегодня был среди честных людей и сам остался честным человеком", - написал сам Навальный в Twitter, ожидающий для себя 30 суток лишения свободы.

Всего на акции задержали свыше 400 человек, включая журналистов.

В ФБК полагают, что имеет место новая волна осмысленных гонений на их представителей в связи с надвигающимися выборами в Московскую городскую думу и петербургскими губернаторами, на которых "навальнисты" предлагают неудобную для власти стратегию "умного голосования" - голосования за второго по популярности кандидата после кандидата власти. Именно для того, чтобы парализовать работу предвыборного штаба сторонников Навального, считают они, за одно и то же нарушение повторно был отправлен в спецприемник главный организатор штаба Леонид Волков.