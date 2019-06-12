На прием в Кремле попала девушка в футболке с именем Голунова на груди

Торжественный прием в Кремле 12 июня, на котором президент Владимир Путин вручал государственные награды выдающимся, с точки зрения государства, россиянам, прошел с участием девушки, которая надела на себя футболку в поддержку журналиста Ивана Голунова. Фотография девушки, скромно сидящей в зале, стремительно разошлась по Telegram-каналам.

"Эхо Москвы", ссылаясь на анонимные источники, сообщает, что гостья церемонии являлась родственницей одного из лауреатов Государственной премии.

По сведениям издания The Bell, операторы федеральных телеканалов тщательно избегали попадания "провокационной" футболки с надписью "Я/МЫ Иван Голунов" в кадр.

За ношение аналогичных футболок в центре Москвы и не только за это 12 июня массово задерживали прохожих.

Ивану Голунову подбросили наркотики 6 июня, возбудив уголовное дело по тяжкой статье. За неимением доказательств вины дело закрыли 11 июня.