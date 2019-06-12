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18:58

Члены ОНК проверяют условия, в которых находятся задержанные на московском марше

фото ЗакС политика Члены ОНК проверяют условия, в которых находятся задержанные на московском марше

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) объезжают отделы полиции, в которые 12 июня массово доставили задержанных в ходе шествия в защиту журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, передает "Интерфакс". Только в одном из проверенных "общественниками" отделов заметную часть вновь прибывших составляют граждане до 18 лет.

"Члены ОНК обнаружили в ОВД Таганский четырех несовершеннолетних задержанных по подозрению в участии в несогласованной акции, всего в ОВД находятся 31 человек, задержанных в центре Москвы", - доложил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Сообщается, что мать одного из этих четверых подростков, ввиду того, что с ней не дали связаться полицейские, искала сына в течение трех часов.

Характерно, что абсолютно все задержанные в этот день и находящиеся в ОВД Таганский москвичи отрицают свое участие в несанкционированном мероприятии. Они находятся в специфическом положении: их не отпускают, не составляя при этом протоколов о правонарушении, и вместе с тем их фамилии не числятся в списке доставленных в отдел.

Однако, адвокатов к задержанным пускают, а также обеспечивают водой и минимальным продовольствием. О ситуации члены ОНК успели рассказать детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

Всего на шествии задержали более 400 граждан. Среди них были журналисты "при исполнении".

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19:24    
Три д[цензура]а как-то в пуще
Рассуждали о текущем...
После той д[цензура]ьной течки
И ни дама, и ни печки.

Страница 1-ая (всего: 1)
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