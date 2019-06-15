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11:23

Вишневский сообщил о разрешении агитировать в метро

фото ЗакС политика Вишневский сообщил о разрешении агитировать в метро

ГУП «Петербургский метрополитен» разрешил депутату ЗакСа Борису Вишневскому распространять в метро агитационные материалы к выборам губернатора Петербурга, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

По словам Вишневского, такое решение было принято после того, как рабочая группа Горизбиркома установила, что правила метрополитена не могут ограничивать права кандидатов в губернаторы на ведение агитации. «У метрополитена не оставалось иного выхода, кроме как согласовать мне распространение», - подытожил депутат.

Листовки для распространения уже готовятся, сообщил Вишневский. Распространять их он собирается после заключения договора с метрополитеном.

Вишневский обратился в метро по этому вопросу 11 июня. До этого волонтеры начали собирать подписи в поддержку врио губернатора Александра Беглова в вестибюлях станций, как за самовыдвиженца. Волонтеры утверждают, что их работа согласована с руководством подземки. Тем временем петербуржцы жалуются на сбор подписей на рабочих местах, например, в ЦНИИ робототехники.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:53    
11:45 И зачем ты стал писать в субботу? В кроликах с катушками запутался?

11:45    
Кролик опять стал писать в канале в субботу? Совсем с катушек слетел старик…

11:42   Саша  
Расклад голосов понятен ещё до выборов, можно их и не проводить! Беглов-55-60%, Бортко, если пройдёт фильтр - 20%. Все остальные кандидаты, включая Вишневского, если пройдут фильтр, оставшиеся проценты, но не более 7% за кого-либо...Если будет всего 3-4 кандидата, то проценты поддержки Беглова и Бортко будут больше в пропорции от базовых!

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