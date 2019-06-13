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13:45

Рабочая группа ГИК не считает нарушением сбор подписей за кандидата в метро

фото ЗакС политика Рабочая группа ГИК не считает нарушением сбор подписей за кандидата в метро

Рабочая группа Горизбиркома (ГИК) не считает нарушением сбор подписей и агитацию за кандидата в губернаторы в метрополитене. Об этом ЗАКС.Ру 13 июня сообщил член ГИК Дмитрий Краснянский.

По его словам, на сбор подписей в метрополитене за врио губернатора Александра Беглова пожаловалось уже два человека – новые жалобы кандидата от «Справедливой России» Надежды Тихоновой и кандидата от «Яблока» Бориса Вишневского доведут число обращений до четырех. После второй жалобы ГИК решил собрать рабочую группу, заявил Краснянский. Он рассказал о решении группы:  всё, что не запрещено законом,  - разрешено.

- Ни федеральный закон, ни законы Санкт-Петербурга не запрещают агитацию или сбор подписей в метрополитене. В федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав написано, что агитация может проводиться в любых не запрещенных законом местах и любыми не запрещенными законом методами. Если отсутствует закон, запрещающий это делать в метро, то это делать можно, - сообщил член ГИК.

Он добавил, что за это решение проголосовали все члены рабочей группы, кроме представителя КПРФ. В том числе одобрили его представители «Яблока», «Справедливой России» и ЛДПР, сообщил Краснянский.

Член ГИК также пояснил, что правила метрополитена не являются законом – значит не могут запретить агитацию за того или иного кандидата в губернаторы. Он уточнил, что любой другой кандидат кроме Беглова может проводить сбор подписей в подземке.

- Если завтра кандидаты Тихонова и Вишневский пойдут в метро агитировать или подписи собирать, ради бога! Для Санкт-Петербургской избирательной комиссии это не будет являться нарушением, - рассказал Краснянский.

Напомним, 4 июня в метрополитене волонтеры начали собирать подписи за участие временного главы города Александра Беглова в выборах губернатора Петербурга. При этом, правилами метро запрещается любая агитация в поздемке (пункт 9.29). Тихонова 12 июня заявила, что намерена жаловаться в ГИК на организованный сбор подписей в метро за Беглова. Вишневский 13 июня сообщил, что уже направил аналогичное обращение в Горизбирком.

София Саттарова



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