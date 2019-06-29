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11:40

Надежда Тихонова сдала подписи мундепов в ГИК

фото ЗакС политика Надежда Тихонова сдала подписи мундепов в ГИК

Выдвиженец в губернаторы от «Справедливой России» Надежда Тихонова подала подписи муниципальных депутатов в Горизбирком. Всего она предоставила 162 подписи, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

За Тихонову свои подписи отдали депутаты 106 округов. В том, что удастся их собрать, выдвиженец не сомневалась.

- Я кандидат от парламентской партии. И с трибуны мы говорили, что ещё попробовали бы нам не дать, парламентской партии, подписи [собрать], поэтому я не сомневалась, - сказала Тихонова.

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В Совет Федерации она предложила выдвинуть лидера фракции «Справедливой России» в Законодательном собрании Алексея Ковалёва, главу МО «Автово» Геннадия Трусканова и мундепа МО №7 Нэлли Вавилину.

Напомним, ранее подписи сдали выдвиженцы от ЛДПР Олег Капитанов (147 подписей) и от КПРФ Владимир Бортко (161 подпись). Для регистрации необходимо собрать минимум 155 подписей, максимум - 162.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:57    
логично - чтобы быть в ПИТЕРЕ ГУБЕРОМ надо научится думать ЖЮПОЙ

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