Надежда Тихонова сдала подписи мундепов в ГИК

Выдвиженец в губернаторы от «Справедливой России» Надежда Тихонова подала подписи муниципальных депутатов в Горизбирком. Всего она предоставила 162 подписи, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

За Тихонову свои подписи отдали депутаты 106 округов. В том, что удастся их собрать, выдвиженец не сомневалась.

- Я кандидат от парламентской партии. И с трибуны мы говорили, что ещё попробовали бы нам не дать, парламентской партии, подписи [собрать], поэтому я не сомневалась, - сказала Тихонова.

В Совет Федерации она предложила выдвинуть лидера фракции «Справедливой России» в Законодательном собрании Алексея Ковалёва, главу МО «Автово» Геннадия Трусканова и мундепа МО №7 Нэлли Вавилину.

Напомним, ранее подписи сдали выдвиженцы от ЛДПР Олег Капитанов (147 подписей) и от КПРФ Владимир Бортко (161 подпись). Для регистрации необходимо собрать минимум 155 подписей, максимум - 162.

София Саттарова

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