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17:55

Невзоров о выборах в Петербурге: Напоминать они будут бокс в морге, но за кем будет победа - понятно

фото ЗакС политика Невзоров о выборах в Петербурге: Напоминать они будут бокс в морге, но за кем будет победа - понятно

Грядущие выборы градоначальника Северной столицы, как петербуржцу, Александру Невзорову весьма интересны, в связи с чем он предрек, что победителем в них станет вполне конкретный и, главное, "живой" кандидат, так как остальные, по его мнению, не более чем "политические трупы".

"Понятно, что они [выборы] будут напоминать такой бокс в морге. Потому что если даже Беглов не самый опытный боксер, то все его конкуренты уже давно вскрыты и разложены на каталках. Понятно, за кем будет победа", - заявил Невзоров в эфире "Эха Москвы".

Горожане будут выбирать губернатора Петербурга в единый день голосования – 8 сентября.

Изначально намерение поучаствовать в электоральном событии выказывали 28 кандидатов, однако подавляющему большинству из них не удалось пройти пресловутый муниципальный фильтр. Подписи мундепов и петербуржцев в итоге в ГИК сдали всего четверо человек: депутаты ЗакСа Надежда Тихонова и Михаил Амосов, режиссер Владимир Бортко и врио губернатора Александр Беглов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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18:04    
Горожане будут выбирать Беглова губернатором Петербурга в единый день голосования – 8 сентября.

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