Жириновский заявил об исключении Капитанова из ЛДПР в конце июня

Бывший председатель ЛДПР в Петербурге Олег Капитанов был исключен из рядов партии еще 27 июня, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

Жириновский утверждает, что Капитанов был исключен «за грубейшее нарушение устава ЛДПР», «предательство интересов ЛДПР», «сговор с чиновниками городского правительства Санкт-Петербурга, отказ от участия выборов губернатора, обман руководства ЛДПР и участие в мошеннических и коррупционных схемах».

При этом вице-спикер Госдумы, сын Жириновского Игорь Лебедев в разговоре с ЗАКС.Ру 5 июля заявил, что Капитанов все еще числится в рядах ЛДПР, и судьба его членства в партии решится лишь на следующей неделе. Сам Капитанов 29 июня объявил, что приостановил свое членство в ЛДПР.

Капитанов 26 июня сложил полномочия депутата ЗакСа, приняв от врио губернатора Александра Беглова предложение возглавить комитет Смольного по международным отношениям. Как кандидат в губернаторы Петербурга, он сдал в Горизбирком 149 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, не прошел «муниципальный фильтр» и выбыл из предвыборной гонки.

Жириновский сначала заявил, что Капитанов в ближайшее время напишет заявление об увольнении с новой должности и продолжит свою предвыборную кампанию. Он осудил ситуацию, заявив, что партия «не торгуется» и «подачки ей не нужны». Тем не менее, вскоре Капитанов был назначен на новую должность.

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