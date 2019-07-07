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7 июля, 11:25

ГИК не зарегистрировал как кандидатов в губернаторы 20 выдвиженцев

фото ЗакС политика ГИК не зарегистрировал как кандидатов в губернаторы 20 выдвиженцев

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала в регистрации 19 выдвиженцам в губернаторы Петербурга, один выдвиженец сам отказался участвовать в выборах. Решения ГИК приняты на заседании 7 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Всем им отказано в регистрации из-за недостаточного количества подписей в поддержку выдвинутых кандидатур и отсутствия других необходимых документов. Среди тех, кого не зарегистрировали есть и депутат Законодательного собрания и выдвиженец от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Также стать кандидатами не смогли и другие представители партий: от «Партии Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» Александр Чухлебов, от «Гражданской силы» Владимир Григорьев, от «Демократической партии России» Владимир Козыро, от Партии прогресса Николай Заборовский, от «Партии социальной справедливости» Любовь Посняченко, от Партии социальной защиты Виктор Перов, от «Коммунистов России» Михаил Машковцев, от «Российского объединенного трудового фронта» Василий Соловьев, от «Национального курса» Алексей Степанов.

Помимо партийных отказы в регистрации получили и самовыдвиженцы: экс-омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов, Анатолий Обросков, Светлана Эхина, лидер движения «Бездомный дольщик» Александр Головко, Владимир Кузнецов, Алексей Шагал, Павел Рассудов, Татьяна Куган и Елена Крюковская. Самовыдвиженец Владислав Бузаров сам подал заявление об отказе в регистрации в качестве кандидата на пост губернатора. 

Напомним, 5 июля ГИК отказал в регистрации выдвиженцу от ЛДПР Олегу Капитанову. Сейчас как кандидаты зарегистрированы три выдвиженца: от «Справедливой России» Надежда Тихонова, от КПРФ Владимир Бортко, от «Гражданской платформы» Михаил Амосов. Решение по участию в выборах врио губернатора Александра Беглова официально не принято.

София Саттарова


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7 июля, 18:41    
И почему так тихо ? Где призывы к митингу на Марсовом поле потоптать могилы ? Где полупридурки с плакатиками на Невском ? Обленились, гниды, или поумнели  и поняли, что вы и московские жидята чужие в нашем славном городе ?

7 июля, 13:40    
Как приятно читать про результат сбора подписей у пархатого паскудного жидёнка кролика ! ПЯТЬ подписей вместо 155 на весь город ! А сколько гонора и вони было от него и его таких же гадких последышей ! Где вы, гниды, вместе с наркошей-депутатом, провокатором беспорядков 1 Мая ? Место всем вам в выгребной яме где уже находятся всякие несогласные анальные и прочая дрянь.

7 июля, 11:49    
Было бы вполне достаточно, если бы оставили в списках кандидатов лишь Беглова и Бортко!

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