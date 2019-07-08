Беглов не пришёл в ГИК получать удостоверение кандидата в губернаторы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала как кандидата в губернаторы врио главы города Александра Беглова. Решение ГИК вынес на заседании 8 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Горизбирком установил, что все подписи муниципальных депутатов предоставленные Беловым достоверны. Недействительными признали 141 подпись жителей города. Председатель городской комиссии Виктор Миненко должен был вручить временному главе города удостоенные кандидата, но он на заседание не пришёл.

Закон не обязывает кандидата присутствовать на заседании, уточнил пресс-секретарь Горизбиркома Григорий Марголин.

Врио губернатора предоставил в ГИК более 80 тысяч подписей избирателей и 162 подписи мундепов. 141 подписей избирателей оказались недействительными. Для выдвижения необходимо более 76 тысяч подписей избирателей и не менее 155 муниципальных депутатов. Врио губернатора идёт на выборы как самовыдвиженец. При этом он состоит в партии «Единая Россия».

Ранее ГИК зарегистрировал ещё трёх кандидатов. Это депутаты Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова (выдвинута «Справедливой Россией») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также парламентария Государственной Думы Владимира Бортко (КПРФ). Они поучили удостоверения на заседании ГИК, где было вынесено решение об их регистрации.

София Саттарова

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