Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10 июля, 10:29

Бортко, Амосов и Тихонова признались в прохождении муниципального фильтра благодаря Смольному

фото ЗакС политика Бортко, Амосов и Тихонова признались в прохождении муниципального фильтра благодаря Смольному

Три кандидата в губернаторы Петербурга – Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова –  в эфире «Эха Москвы в Петербурге признали, что получили подписи муниципалов в свою поддержку благодаря поддержке из Смольного.

Ведущий Арсений Веснин напрямую спросил, признают ли кандидаты, что они «договаривались» со Смольным. Амосов в ответ спросил, что значит «договаривались».

«Я постучался в дверь – мне ее открыли», – заявил он.

Бортко, в свою очередь, заявил, что он «никуда не стучался вообще», а подписи муниципалов ему из Смольного «прислали – и все». «Я с большим удовольствием согласился», - добавил Бортко. Тихонова отметила, что и она «не стучалась». Ведущий спросил, понимают ли кандидаты, что, скорее всего, это было сделано по «команде Смольного». Бортко ответил: «Конечно».

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. Еще один кандидат на них – врио губернатора Александр Беглов. Могли стать кандидатами также «яблочник» Борис Вишневский и экс-депутат ЗакСа Олег Капитанов, однако оба не смогли пройти муниципальный фильтр.

Капитанов, еще до того, как сдать подписи в Горизбирком, перешел на работу в Смольный и стал главой комитета по международным отношениям. На эту должность его пригласил лично Беглов, который в то время был его соперником по предвыборной гонке. Сначала лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко осудил Капитанова, заявив, что партия «не торгуется» и «подачки ей не нужны», затем назвал «предателем», но после вопрос оказался «закрыт», а ЛДПР отказалась от претензий к Смольному.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10 июля, 17:38 Беликов о шансах Беглова набрать больше голосов, чем Полтавченко: "Никто не гонится за этими цифрами"

10 июля, 16:14 Экс-претендент на пост губернатора Алескеров считает муниципальный фильтр необходимой процедурой

10 июля, 13:39 Тихонова: Никакой договоренности со Смольным нет

10 июля, 12:40 Соперники по выборам отправили Беглову письмо в защиту Муринского парка

10 июля, 11:39 Активисты назначили дату митинга против нарушений на выборах в Петербурге

10 июля, 11:25 Бортко: Начальник моего штаба сможет управлять городом не хуже Албина

9 июля, 20:05 Власти Петербурга отправили автобус ОМОН к мирному сходу в защиту парка

9 июля, 15:04 В интернете собирают подписи за перенос выборов губернатора Петербурга

9 июля, 10:58 ГИК дополнительно выделил на губернаторские выборы 4 млн рублей

8 июля, 18:11 Три депутата и один врио: Регистрация кандидатов в губернаторы окончена

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10 июля, 12:38    
Если все происходит по воле Смольного, то и голосовать можно за любого кандидата. Например, из соображений, что приятней будет несколько лет видеть лицо Тихоновой на экране телевизора, чем мятую физиономию ио.

10 июля, 11:25    
Не выборы, а цирк! Не кандидаты, а клоуны!! Не политическая борьба, а сплошной договорняк!!!

10 июля, 11:06    
"Муниципальный фильтр", в условиях тотального контроля вертикали власти, - извращение.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
10 июля, 22:12 Муниципал: В Петербурге обсудили "муниципальную мафию"   2

10 июля, 21:15 Муниципал: ИКМО "Дворцовый округ" отказала Наталье Грязневич в регистрации кандидатом   7

10 июля, 21:00 Муниципал: ИКМО "Екатерингофский" отменила заседание по регистрации Горожанко и Шуршева   1

10 июля, 20:50 Муниципал: Беглов высказался о муниципальном "беспределе": Грязные выборы никому не нужны   4

10 июля, 20:16 На отечественном ТВ выйдет в эфир телемост Россия-Украина   3

10 июля, 19:47 "Роскосмос" явил миру умный беспилотный трактор   1

10 июля, 19:31 Из колонии, где отбывают заключение Кокорин и Мамаев, сбежали арестанты

10 июля, 19:11 В Ленобласти построят новый сыродельный завод

10 июля, 19:08 Муниципал: Восьмерым представителям «Яблока» отказали в регистрации кандидатами в МО №78   1

10 июля, 18:45 Зеленский хочет сделать из Чернобыля "точку роста новой Украины"

10 июля, 18:25 В статье мордовской газеты местных активистов "Открытой России" осыпали ругательствами   3

10 июля, 17:57 Беглов поручил модернизировать систему "ливнёвок" на севере города   1

10 июля, 17:50 Муниципал: В очереди в ИКМО «Московская застава» накалилась обстановка между казаками и самовыдвиженцами

10 июля, 17:38 Беликов о шансах Беглова набрать больше голосов, чем Полтавченко: "Никто не гонится за этими цифрами"

10 июля, 17:26 "Ценные граждане нашей страны": Милонов предлагает учредить спецзнаки для беременных дам за рулем

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.