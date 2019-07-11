В Facebook появилась фейковая страница «в поддержку» Надежды Тихоновой

Сообщество «Надежда Петербурга» появилось в Facebook в ночь на 11 июля. Ее создатели утверждают, что это «неофициальная группа поддержки» кандидата в губернаторы Петербурга Надежды Тихоновой.

В пресс-службе политика подтвердили, что эта страница фейк и никакого отношения к кампании кандидатки не имеет.

В одном из первых постов нового сообщества предлагается построить мусоросжигательный завод в районе станции метро «Боровой».

Ранее в Facebook появились аналогичные «группы поддержки» другого кандидата в губернаторы, коммуниста Владимира Бортко. В сообществах «Красный Ленинград» и «Народный комитет в поддержку В.В.Бортко на пост губернатора СПБ» размещались заявления о необходимости переименовать Петербург в Ленинград и сделать его закрытым военным портом, а также о введении льгот для туристов из Китая. Первый секретарь петербургского горкома КПРФ Ольга Ходунова сообщила ЗАКС.Ру, что партия не имеет отношения к этим группам.

Также руководитель муниципального штаба партии «Яблоко» Максим Кац заявлял, что не связан с интернет-сообществом «Сила преображения», а координатор муниципальной кампании команды Навального Александр Шуршев открестился от появившейся группы «Петербург против», которая ведется якобы от лица «навальнистов».

Отметим, что о существовании аналогичных фейковых страниц в поддержку врио губернатора Петербурга Александра Беглова и партии «Единая Россия», в которой он состоит, пока неизвестно.

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