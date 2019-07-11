"Справедливая Россия" хочет добиться поименного голосования в ЗакСе

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в ЗакСе предлагают ввести поименное голосование в парламенте по всем открытым вопросам повестки дня.

По задумке справедливороссов – Алексея Ковалева, Надежды Тихоновой и Александра Егорова – выводить итоги поименного голосования депутатов стоит на табло в зале, а результаты публиковать на сайте ЗакСа не позднее, чем на следующий день. В пример они привели Госдуму, где голосование по открытым вопросам всегда проходит в поименном режиме, и граждане могут ознакомиться с его результатами.

Это не первый раз, когда в ЗакСе предлагают ввести поименное голосование, уже пытались сделать это в 2015-м и в 2016 году. Пока оно проводится только если кто-то из присутствующих на заседании депутатов выступит с таким предложением – и если за эту идею проголосовало более трети участвующих. В «Справедливой России» отметили, что обычно оппозиционным фракциям трудно добиться такого решения: у «Единой России» абсолютное большинство в ЗакСе, 35 человек из 49.

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