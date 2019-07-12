Горизбирком утвердил распределение эфирного времени между кандидатами в губернаторы  

На заседании 12 июля ГИК распределил эфирное время и печатные площади для участников выборов губернатора. Распределение касается агитационных роликов, материалов и дебатов кандидатов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На заседании члены комиссии и представители СМИ решали вопрос об эфирном времени и печатной площади для кандидатов Михаила Амосова, Александра Беглова, Владимира Бортко, Надежды Тихоновой.

В общей сложности на телеканалах "Россия 1", "Россия 24" и радио "Россия" распределили по 60 минут на каждого кандидата. Всем претендентам на губернаторский пост предоставили по полминуты эфирного времени утром, днем и вечером.

Дебаты на ВГТРК состоятся 13, 20 и 27 августа с 9 до 10 часов утра. Ранние часы объяснили загруженностью эфирного времени. По итогам жеребьевки для дебатов очередность кандидатов установили в следующем порядке: Бортко, Амосов, Беглов, Тихонова.

На заседании решался вопрос о распределении эфирного времени в региональных СМИ – на телеканалах "Санкт-Петербург", программах "Город и горожане" на ТВ и радио. В общей сложности кандидатам предоставили 1248 минут эфирного времени.

Члены Горизбиркома и СМИ обсудили и печатные площади в региональных изданиях. Так, в "Петербургском дневнике", "Санкт-Петербургских ведомостях", "Вечернем Санкт-Петербурге" распределили по 5, 2,1 и 2 печатные полосы соответственно.

Выборы губернатора должны состояться 8 сентября 2019 года. В предвыборной гонке примут участие четыре кандидата.

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