Возле ЗакСа Петербурга начались пикеты за честные выборы

На Исаакиевской площади в Петербурге у стен Законодательного собрания 15 июля проходит одиночный пикет с требованием допустить независимых кандидатов до участия в выборах или отменить грядущий день голосования.

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, перед Мариинским дворцом собралось около 30 человек. Полиция тоже заблаговременно явилась на мероприятие. Активиста Евгения Мусина, стоящего с плакатом, правоохранители предупредили о недопустимости экстремистских высказываний.

Накануне на площади Ленина прошел митинг КПРФ против нарушений на муниципальных и губернаторских выборах.

Сегодня также стало известно, что администрация Петербурга согласовала проведение еще одного митинга на тему выборов 24 июля. Организаторы намерены требовать "переноса и муниципальных, и губернаторских выборов, отмены «муниципального фильтра», регистрации всех кандидатов".