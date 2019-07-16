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16:22

ЖКС выплатила пострадавшей от гололедицы пенсионерке 230 тысяч рублей

фото ЗакС политика ЖКС выплатила пострадавшей от гололедицы пенсионерке 230 тысяч рублей

Организация "Жилкомсервис №3 Красногвардейского района" выплатила 230 тысяч рублей компенсации пенсионерке, пострадавшей зимой 2019 года от последствий некачественной уборки двора, говорится на сайте городской прокуратуры.

Таким образом, в результате мирового соглашения запрашиваемая стороной истца сумма уменьшилась более чем вдвое. Изначально от жилищников требовали возместить полмиллиона рублей за причиненный вред здоровью: пожилая женщина возле собственной парадной сломала обе ноги. Управляющая компания, по мнению прокуратуры, нарушила положения Жилищного кодекса.

"Очистка придомовой территории от снега и наледи не была произведена", - говорится в официальном сообщении правоохранительного ведомства.

Напомним, что с января по март качество зимней уборки Петербурга вызывало нарекания даже у самих чиновников. Для того имелись веские основания: глыбы льда и наледи стали причиной нескольких летальных исходов.

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