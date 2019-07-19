Навальный: Легко победу Беглову не продадим

Организацию голосования на выборах петербургского губернатора в Псковской области резко раскритиковал политик Алексей Навальный, выразивший абсолютную уверенность в масштабных фальсификациях и подтасовках, которые произойдут.

"Через эти участки они, конечно, будут вбрасывать, мы видели, как это происходило в Москве, где Собянин тоже организовал себе дачные участки, и явка на них всегда была в два раза выше. Конечно же, на даче у тебя нет других дел - ни шашлычки пожарить, ни прополоть какую-нибудь репу - только и мечтаешь, чтобы идти и голосовать. Легко мы Беглову эту "победу" не продадим", - пообещал глава Фонда борьбы с коррупцией на авторском канале.

По его мнению, власть в лице врио губернатора Александра Беглова фактически вынуждена действовать таким образом, поскольку не в силах победить иначе.

О том, что около 20 участков для голосования откроется в Псковской области, глава ГИК Виктор Миненко объявил 10 июля. Некоторые политологи, такие, как Сергей Григорьев, спокойно относятся к этому шагу, уверяя, что выборы на значительном расстоянии от города могут пройти честно и прозрачно. Оппозиционеры, в том числе "системные", склонны относиться к расширению территории голосования с недоверием. Кандидат в губернаторы от "Справедливой России" Надежда Тихонова пытается оспорить принятое решение в Центризбиркоме.

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