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15:28

Беглов улучшил позиции в рейтинге губернаторов-блогеров

фото ЗакС политика Беглов улучшил позиции в рейтинге губернаторов-блогеров

Врио губернатора Александр Беглов вернул себе место в первой тройке рейтинга наиболее читаемых и цитируемых губернаторов-блогеров, который ежемесячно публикует специализированная организация "Медиалогия". Согласно новейшему исследованию, третье место за июнь ему обеспечили один из постов "ВКонтакте" с отчетом о выполненной за неделю работе и пост об открытии Банковского моста после длительного ремонта.

В рейтинге Беглов уступил только традиционно находящимся на "вершине" столичному мэру Сергею Собянину и главе Чечни Рамзану Кадырову. Месяцем ранее по набранному индексу цитируемости он замыкал пятерку наиболее отличившихся глав регионов, активных в социальных сетях.

В июне врио губернатора запомнился горожанам также скандалом, возникшим из-за визита в администрацию Выборгского района членов штаба Алексея Навального, которые сигнализировали о сомнительном с правовой точки зрения заполнении подписных листов в поддержку Беглова, однако "Медиалогия" об этом не упоминает.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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