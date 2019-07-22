Беглов улучшил позиции в рейтинге губернаторов-блогеров

Врио губернатора Александр Беглов вернул себе место в первой тройке рейтинга наиболее читаемых и цитируемых губернаторов-блогеров, который ежемесячно публикует специализированная организация "Медиалогия". Согласно новейшему исследованию, третье место за июнь ему обеспечили один из постов "ВКонтакте" с отчетом о выполненной за неделю работе и пост об открытии Банковского моста после длительного ремонта.

В рейтинге Беглов уступил только традиционно находящимся на "вершине" столичному мэру Сергею Собянину и главе Чечни Рамзану Кадырову. Месяцем ранее по набранному индексу цитируемости он замыкал пятерку наиболее отличившихся глав регионов, активных в социальных сетях.

В июне врио губернатора запомнился горожанам также скандалом, возникшим из-за визита в администрацию Выборгского района членов штаба Алексея Навального, которые сигнализировали о сомнительном с правовой точки зрения заполнении подписных листов в поддержку Беглова, однако "Медиалогия" об этом не упоминает.

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