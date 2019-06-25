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15:22

"Навальнисты" требуют привлечь Беглова к уголовной ответственности

фото ЗакС политика "Навальнисты" требуют привлечь Беглова к уголовной ответственности

Штаб Алексея Навального в Петербурге опубликовал продолжение резонансной видеозаписи, сделанной в здании администрации Выборгского района, на которой видно, как женщины вносят персональные данные граждан в бумаги, подписанные как "подписные листы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова".

В новом ролике содержатся сцены препирательств с сотрудниками администрации, недовольными съемкой их деятельности и встающими "живым щитом", не давая уйти "навальнистам" с отснятым материалом. Кроме того, активисты показали, что после того, как сомнительные действия с персональными данными удалось зафиксировать, участники этого процесса в течение нескольких минут разбежались, прихватив с собой все "улики".

Посещенная активистами-расследователями официальная сборщица подписей за Беглова неприятно удивилась, узнав, что кто-то другой использует ее личные данные, и даже не смогла предположить, откуда доступ к ним мог появиться у кого-либо еще.

Обойдя квартиры некоторых граждан, фигурировавших в "подписных листах", "навальнисты" оповестили и их о том, что без их ведома и согласия люди оперируют их личными данными. Одна из таких семей в результате передумала голосовать за кандидата от власти.

"Вы - не народный губернатор и никогда не сможете избраться честно", - заявила в видеообращении к Беглову сотрудница штаба Навального Ольга Гусева.

Скандальный сюжет с подписями побудил сторонников оппозиционера открыто потребовать привлечения врио губернатора к уголовной ответственности по статье 142 УК ("Фальсификация избирательных документов, документов референдума"). Сам чиновник назвал предыдущее видео "провокацией". Полиция проверяет его содержание.

Отметим, автор видео Ольга Гусева была утром 23 июня задержана. Вскоре девушку отпустили. Полиция так и не объяснила ей причины задержания, никаких обвинений ей предъявлено не было. 

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