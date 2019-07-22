Десять кандидатов в губернаторы истратили на сбор подписей равные суммы

Десять кандидатов в ходе предвыборной губернаторской кампании потратили на сбор подписей в свою поддержку одинаковую сумму - 250 тысяч рублей. Это следует из опубликованного на сайте "Вестника Санкт-Петербургской избирательной комиссии" документа. Помимо незарегистрированных, такая сумма фигурирует в отчетности и двух допущенных до выборов кандидатов - Надежды Тихоновой и Михаила Амосова. В сборной таблице указаны сведения о расходах всех 28 подавших в Горизбирком документы кандидатов.

"Услуга стоила порядка этой цифры. Этим занимался мой доверенный человек, член партии. Примерно такая сумма ушла на все нотариальные услуги", - рассказала "Интерфаксу" справедливоросс Тихонова.

В выборах, помимо нее и Амосова, примут участие врио губернатора Александр Беглов и коммунист Владимир Бортко.

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