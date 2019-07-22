“Почему вы так боитесь нас допустить?”: Федор Горожанко о выборах в “Коломне” и “Екатерингофском”

Заявивший о попытке подкупа бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, автор сайта “Заливает.СПб” и дважды задержанный кандидат в мундепы Федор Горожанко, которого то регистрируют, то снимают с выборов вместе с другими “яблочниками”, рассказал ЗАКС.Ру о том, сколько ему предложили за отказ участвовать в выборах, какая уловка может “помочь” ИКМО убрать с выборов оппозицию и почему муниципальная кампания в этом году проходит намного хуже, чем в 2014-м.

- В пятницу, 19 июля, ИКМО “Коломна” отменила собственное решение об отказе зарегистрировать всех кандидатов от “Яблока”, хотя по закону аннулировать заключение избирательной комиссии может либо ГИК, либо суд. В чем подвох с регистрацией в МО “Коломна”?

- 18 июля у нас было заседание Горизбиркома по Коломне. Жалобы кандидатов рассматривали. У нас было требование отменить решение об отказе в регистрации и зарегистрировать всех кандидатов, но ГИК на рабочей группе очень настоятельно предлагал отправить документы в ИКМО на повторное рассмотрение. Когда это решение принял ГИК, мне позвонил глава Коломны [Олег] Столяров и настоятельно пригласил к нему во дворик на Крюков канал пообщаться [на набережной Крюкова канала находится здание администрации МО “Коломна” - прим. ЗАКС.Ру].

Он открыто стал предлагать мне деньги за снятие с выборов*. Назвал 4 фамилии из “яблочной” команды: я, Екатерина Шишова, Екатерина Коваль и Алексей Фролов. Я так понял, что он готов им заплатить за то, чтобы они не участвовали в выборах. “Все равно результат будет один”, говорит. “Лучше уйти с финансами, чем потом пролететь без финансов”. Я ему сказал, что для нас этот вариант неприемлемый. Он довольно откровенно со мной разговаривал. В этот же день вечером меня задержали.

- Сколько вам предложили за снятие с выборов?

- Он сказал 100 “рублей”. Я еще посмеялся, что 100 тысяч как-то вообще неинтересно. Даже, если бы я был злодеем и взял взятку. Он такой говорит: “Ну, тебе могу дать 300”. Я ответил: “Спасибо большое, не надо”. Я не стал уточнять технические подробности передачи этих денег. Я его предложение услышал и попрощался с ним. Он простой мужик, со мной не первый раз общается, пытаясь найти неформальные точки соприкосновения.

- Вы будете обращаться в полицию?

- Я планирую опубликовать это в Интернете. А что полиция? Предложил и предложил. Я не вижу в этом преступления. Пускай что хочет - то и делает. В разговоре речь шла о том, что вопрос все равно будет решен. Возможно, он намекал на то, что деньги передадут судьям или кому-то еще. Если это так, то надеюсь, что эту запись они услышат. И, может быть, им хоть чуть-чуть стыдно станет, и они не захотят вляпываться. Одно дело, когда это все потихонечку делают. А другое - когда мужик выходит налево и направо всем рассказывает, как раздает деньги.

- Что произошло после предложения о деньгах и задержания?

- 19 июля мне сообщили о заседании по Коломне, где сначала всем отказали на основании того, что мы указали в названии МО слово “внутригородское”.

Позже в этот же день я узнал, что назначено повторное заседание комиссии. Другие кандидаты от “Яблока” рассказали, что пришла председатель ТИК №1 Ольга Нечаева (бывшая помощница депутата Законодательного собрания Сергея Соловьева) и устроила такую сценку: якобы она недовольна этим решением об отказе и сделала вид, что под ее давлением комиссия решила это отменить. В итоге отмена собственного решения дает основание любому кандидату подать на нас в суд и с выборов снять.

Мы сейчас будем обжаловать решение ГИКа, который отправил на повторное рассмотрение, и, наверное, через суд будем обжаловать оба решения ИКМО.

- Горизбирком во время изучения жалоб на действия ИКМО может либо зарегистрировать кандидатов самостоятельно, либо отправить документы на повторное рассмотрение в избирательную комиссию. Почему, на ваш взгляд, в ситуации с Коломной ГИК не регистрирует кандидатов, а вновь отправляет в ИКМО?

- Я думаю, это для того, чтобы ИКМО провело весь этот финт, и потом я потерял все сроки на обжалование. У нас подобная ситуация была в 2014 году в Коломне. Я тогда был снят с выборов тоже по надуманным основаниям из-за того, что указал род занятий “помощник депутата Резника на общественных началах”. Они доказывали, что я указал это как место работы, а в суде я доказывал что “общественное начало” - не предполагает оплаты.

- По данным ГАС “Выборы” (на 19 июля), на муниципальных выборах в Петербурге в этом году кандидатам от “Яблока” чаще всего отказывают в регистрации. Как вам кажется, лично вам отказывают, потому что вы идете от “Яблока” или потому что вы - активист Федор Горожанко?

- Я думаю, что и то, и то. Меня знают давно. У них установка - меня никаким образом не допустить. В обоих муниципалитетах под любым предлогом не допускают тех, кто высказывается негативно. Всем отказывают в регистрации.

Во время разговора со Столяровым я ему задал вопрос: “Почему вы так боитесь нас допустить? У вас огромные бюджеты. Проведите нормально кампанию. У вас все равно будет большинство мест в муниципалитете”. Он говорит: “Это не я решаю, это руководство говорит, технология такая”. То есть, они даже не предполагают вести именно нормальную избирательную кампанию. Они именно административными ресурсами пытаются не допустить.

- Почему вы решили идти от партии и именно от “Яблока”?

- Во-первых, в январе 2019 года после работы в Фонде борьбы с коррупцией в Москве я специально вернулся в Петербург, чтобы заниматься избирательной кампанией. Мне казалось это таким интересным направлением, но, к сожалению, петербургский штаб Навального больше критиковал врио губернатора Александра Беглова, а не занимался муниципальными выборами. В итоге я решил заниматься этим самостоятельно.

У “Яблока” процесс подготовки кандидатов построен хорошо. У команды, которая это делала в Москве, есть конкретные предложения по благоустройству территории. Я сам на прошлых выборах в Коломне ориентировался на разработки урбанистов. “Яблоко” в целом в городе воспринимается положительно, я так считаю. Мне нравится, как у них организована работа. Считаю, что сам факт выдвижения от “Яблока” добавит дополнительно голосов.

Во-вторых, не нужно собирать подписи. Именно из-за подписей на прошлых выборах я много времени провел в судах. Мне не хотелось, чтобы проблемы с подписями повторились в этом году.

Я вижу, некоторые деятели постоянно пытаются напасть на “Яблоко”. Говорят, что не подготовили документы. Все нормально. Документы все подготовлены. Естественно, что избирательная комиссия ищет любые поводы, чтобы снять кандидатов. Андрей Давыдов [один из координаторов проекта “Объединенные демократы”] и Даниил Кен [кандидат в муниципальные депутаты МО “Светлановское”], в Twitter часто нападают на “Яблоко” , пытаясь сказать, что “Яблоко” плохо организовало работу.

- Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от “Яблока” Ольга Покровская на одном из заседаний в ГИК тоже говорила о проблемах с документами у кандидатов от “Яблока”...

- Я не знаю. У них какие-то внутренние разборки.

У меня нет негатива по отношению к этой партии. Да, там много всяких каких-то мелких историй. У кого-то какие-то претензии друг к другу, но, в целом, это единственная партия, которая существует и пытается держаться на плаву.

- Один из участников проекта “Объединенные демократы” Сергей Кузин говорил, что возглавляющий муниципальную кампанию "Яблока" Максим Кац специально провалил кампанию...

- У них там какая-то внутривидовая конкуренция идет. Сейчас не самое время этим заниматься.

фото: "Бумага" 2014 год

- Депутат Законодательного собрания от “Партии Роста” Оксана Дмитриева заявила, что в этом году муниципальные выборы проходят намного лучше, чем в 2014. Как вы можете оценить муниципальную кампанию в 2014-м и 2019 году?

- Это мнение на совести Дмитриевой. Кампания идет хуже, чем в 2014-м, намного. Я сталкивался с теми же самыми проблемами. В 2014 году я искал ИКМО, я приводил все телеканалы, чтобы меня пустили просто документы подать. Нас снимали суды, придирались к документам, подписям.

Было то же самое, только в отдельно взятых муниципалитетах. Сейчас это по всему городу. Тогда они понимали, что есть досрочное голосование и бояться нечего. Теперь, видимо, им придется проводить совсем грязные манипуляции в день выборов. Наверное, этого боятся.

В 2014 году полиция была отстранена от этого. Сейчас полиция четко на стороне избирательной комиссии: в “Екатерингофском” они не пускали кандидатов в ИКМО, они сами вставил грудью закрывали двери, они проводили странные антитеррористические мероприятия. Полиция активно содействует. У меня есть подозрение, что приглашение 18 июля на заседание ИКМО было провокацией.

Все это время я пытаюсь зарегистрироваться. Я даже не приступил к агитации. В 2014 году мы уже проводили встречи во дворах, ходили по квартирам. Пока я ни одного материала агитационного не выпустил. У меня вообще нет времени заниматься этим всем.

Если в 2014 году были хоть какие-то мини-политики: единороссы, которых местные жители знали по каким-то делам. Сейчас мы боремся исключительно с номинальными действующими депутатами, которые были избраны в процессе фальсификации на досрочке. Их никто не знает. Поэтому они ужесточили выдвижение.

У “Единой России” сейчас сложное положение: люди ее не любят, рейтинг падает, все вокруг видят скандалы. В итоге на выборах они изберут сами себя. Грош цена такому муниципалитету. Сами себе яму роют.

Я не знаю, какую избирательную кампанию должен провести тот же Столяров. Он сейчас выдвинулся сам и своего сына выдвинул. Что он будет везде ходить и говорить людям: “Проголосуйте за моего сына”? Естественно, его никто не поддержит. На прошлых выборах, я людям рассказывал про то, что надвигаются все эти “соловьевские” родственники в Коломне. Люди просто [отвечали]: “Как так?”. Они готовы были голосовать просто за любого против них из-за того, что вся родня их достала.

- От Сергея Соловьева никаких предложений не поступало?

- Соловьев в этом году со мной встречался до выборов. Я выпустил ролик про муниципальные учреждения, после публикации которого Соловьев написал мне. Я с ним встретился минут на 10. Спросил его: “Какие планы на выборы?” Думал, может быть, он мне шепнет что-нибудь. Я ему говорю, что выдвигаться буду. Я готов был учесть его точку зрения.

Он сказал мне: “Хотите, мы вас от “Единой России” выдвинем, тогда у вас есть шанс”. Я говорю: “Спасибо, конечно, не надо”. На этом наша встреча закончилась. Он мне дал понять, что мы нигде не пройдем. Я сказал: “Ну, посмотрим”.

Больше я с ним ничего не обсуждал. На самом деле, я доволен уже этим, что сейчас он из-за всех обжалований понесет какие-то финансовые расходы. Это уже меня радует. Хотя, наверное, все эти расходы будут оплачены из бюджета муниципальных образований. В 2014 году тоже Соловьев меня пригласил и предложил 3 миллиона, но с разбивкой на пять лет. [Некий депутат ЗакСа в 2014 году якобы предложил Горожанко должность в муниципалитете в обмен на отзыв заявления об оспаривании итогов выборов на избирательных участках района. СМИ предполагали, что речь может идти о Сергее Соловьеве. Соловьев не отрицал факт беседы с Горожанко, но, по его словам, разговор имел характер размышлений - прим ЗАКС.Ру].

В принципе, я с ними со всеми общаюсь. Столяров, Соловьев... Смакотин, правда, перестал общаться. Я с ними не дружу, но пытаюсь понять их точку зрения.

фото: Штаб Навального в Петербурге

- Глава Горизбиркома Виктор Миненко после скандалов заявил, что в Петербурге возможно упразднение всех избирательных комиссий муниципалитетов. Нужны ли вообще ИКМО?

- В избирательную комиссию кандидаты подают очень простой набор документов. Можно было бы сделать это в МФЦ или окошке администрации. По сути ИКМО не нужны для получения документов от кандидатов. Функцию приема документов можно передать в какую-то стороннюю организацию. Желательно, в коммерческую.

- Коммерческую организацию тоже можно подкупить...

- “Единая россия” может и МФЦ тоже закрыть. В любом случае, нужно сделать единое окно для всех.. Функции избирательной комиссии - максимально обеспечивать всем право на выдвижение. Но они работают строго наоборот. А если ты уже такой умный, как я, подал [документы], то давай потом посудимся с тобой. По идее избирательная комиссия должна во всем помогать кандидатам, но она вешает это все на них.

фото: Twitter Федора Горожанко

- В 2014 говорили, что в Коломне сильная команда, но по итогу выборов вы все равно не прошли. Почему в этом году уверены, что вы победите?

- В Екатерингофском мы тогда победили. Мы считали, сколько людей могло проголосовать в день выборов за наших кандидатов и сколько во время досрочного голосования. По нашим подсчетам, 6 из 10 кандидатов должны были стать депутатами. Шуршев и я проходили. Но потом - досрочка.

Почему бы нам не выиграть сейчас, я тоже не понимаю. Нас люди знают, мы многое сделали. Наша группа “Вконтакте”, если мерить даже социальными сетями, больше, чем группа муниципалитета.

- Что будете делать, если “перерисуют” итоги выборов?

- Может быть что угодно, но я думаю, что мы вполне претендуем на победу. Нормальными методами мы победим. Сейчас борьба идет не за избирателя, а за сам факт участия в выборах. Мне это тоже не нравится. Это волнует ограниченный круг людей: активистов в Twitter и читателей ЗАКС.Ру и все. Жители этого не видят. Сам принцип выборов исказился полностью.

- Допустим, вас снимут с регистрации, что дальше?

- Не знаю, вряд ли нас снимут. По Екатерингофскому посмотрим, что будет. По Коломне предстоит очень долгое обжалование и, скорее всего, мы просто потеряем время. В прошлый раз мы допустили ошибку, когда начались суды. Мы очень сильно переживали и полностью погрузились в суды. Сейчас у нас лучше ситуация. Допустим, нас не регистрируют в Екатерингофском, в Коломне мы отменим эту незаконную регистрацию и отказ Горизбиркома. Если мы окажемся не зарегистрированными кандидатами, то мы будем агитировать без избирательного счета. Мы можем хоть всю Коломну завалить газетами, рассказать все что происходит. Это так, условно, я не собираюсь нарушать закон. Но сейчас нас пытаются максимально отодвинуть от процесса общения с людьми. Но мы не будем упираться только в суд. Мы будем и с людьми общаться. Мы найдем какой-нибудь способ.

*в распоряжении редакции ЗАКС.Ру есть аудиозапись разговора Федора Горожанко и мужчины, голос которого похож на голос главы МО “Коломна” Олега Столярова. Собеседник оппозиционера, называющий себя Олег Евгеньевич, предлагал “100 рублей” за отказ участвовать в выборах. Столяров на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру о разговоре с независимым кандидатом заявил, что никакой встречи с Горожанко вообще не было.

P.S. Вечером 22 июля стало известно, что кандидат в муниципальные депутаты МО “Коломна” Яна Мальцева (“Единая Россия”) обратилась в Октябрьский районный суд с требованием отменить регистрацию всех кандидатов в мундепы от “Яблока”, которых ИКМО “Коломна” зарегистрировала вечером в пятницу, 19 июля.

Беседовала Елена Владыкина

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