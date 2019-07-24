Тихонова предложила установить видеонаблюдение на тех "дачных" участках, где это возможно

Кандидат в губернаторы и депутат Законодательного собрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова выступила на встрече общественных организаций по наблюдению на выборах. Мероприятие прошло в Общественной палате Петербурга 24 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

На встрече Тихонова напомнила, что на избирательных участках в Ленинградской и Псковской областях не будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и видеонаблюдение. При этом, часть участков планируется создать в школах, где должен быть интернет, отметила кандидат. Она считает, что в таком случае в них можно сделать видеонаблюдение и установить КОИБы. Тогда можно будет сравнивать показатели участков с видеонаблюдением и участков без него, добавила Тихонова. Это обеспечит большую прозрачность на выборах, уверена депутат.

Ранее Тихонова уже высказывалась о создании «дачных» участков. В частности, она отмечала, что на избирательных участках вне города невозможно будет проголосовать за муниципальных депутатов.

София Саттарова

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