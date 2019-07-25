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13:47

Член СПЧ Брод назвал петербургский митинг за честные выборы немногочисленным

фото ЗакС политика Член СПЧ Брод назвал петербургский митинг за честные выборы немногочисленным

Сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" и член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил 25 июля журналистам, что прошедший накануне в Петербурге митинг за честные выборы был немногочисленным.

Он также раскритиковал поведение отдельных выступавших на мероприятии.

- Некоторые кандидаты избрали ошибочный путь московских коллег - путь давления на избирательную комиссию, - отметил Брод.

Он объяснил корреспонденту ЗАКС.Ру, что имел в том числе политиков, не сумевших зарегистрироваться кандидатами в губернаторы Петербурга. 

По словам правозащитника, отдельные участники митинга призывали к бойкоту выборов и другим радикальным действиям вместо того, чтобы действовать в правовом поле.

Напомним, в состоявшейся в среду акции против нарушений на выборах приняли участие не менее 4000 человек. По словам организаторов, на митинге присутствовали представители более 30 политических организаций, в том числе всех фракций ЗакСа, кроме "Единой России". На мероприятии выступили кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко, а также оппозиционные депутаты ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский. Вишневский призвал со сцены оппозиционных кандидатов в губернаторы сняться с выборов.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:13    
Брод не правозащитник, а слуга нерадивых слуг народа.

15:11    
13:55, 14:38 - иллюстрация лжи и лицемерия правящей группировки и её обслуживающего персонала.

14:38    
Жалкое зрелище. Сброд всех мастей - рвущиеся к кормушке, провокаторы, бездельники, завсегдатаи, зеваки, шакалы-журналюги.

13:55    
Все, кто соблюдал и выполнил юридические процедуры по допуску к выборам, то ВСЕ(!!!!!!) они допущены к выборам! Нарушившие или не выполнившие требования закона - НЕТ! А при здесь тогда митинги, акции протеста и тд.?

Страница 1-ая (всего: 1)
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