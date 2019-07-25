Член СПЧ Брод назвал петербургский митинг за честные выборы немногочисленным

Сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" и член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил 25 июля журналистам, что прошедший накануне в Петербурге митинг за честные выборы был немногочисленным.

Он также раскритиковал поведение отдельных выступавших на мероприятии.

- Некоторые кандидаты избрали ошибочный путь московских коллег - путь давления на избирательную комиссию, - отметил Брод.

Он объяснил корреспонденту ЗАКС.Ру, что имел в том числе политиков, не сумевших зарегистрироваться кандидатами в губернаторы Петербурга.

По словам правозащитника, отдельные участники митинга призывали к бойкоту выборов и другим радикальным действиям вместо того, чтобы действовать в правовом поле.

Напомним, в состоявшейся в среду акции против нарушений на выборах приняли участие не менее 4000 человек. По словам организаторов, на митинге присутствовали представители более 30 политических организаций, в том числе всех фракций ЗакСа, кроме "Единой России". На мероприятии выступили кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко, а также оппозиционные депутаты ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский. Вишневский призвал со сцены оппозиционных кандидатов в губернаторы сняться с выборов.

Сергей Еремеев

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