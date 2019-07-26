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19:13

Милонов: Я не знаю, кто такая Надежда Тихонова

фото ЗакС политика Милонов: Я не знаю, кто такая Надежда Тихонова

Депутат Государственной думы от Петербурга Виталий Милонов, ведущий на радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге" авторскую программу, поиронизировал над некоторыми кандидатами в губернаторы, которых изначально приглашали на передачу, но которые явиться не смогли.

"Я два созыва был депутатом ЗакСа Петербурга, занимаюсь петербургской политикой лет тридцать, был помощником спикера, и я не знаю, кто такая Надежда Тихонова, кто эта женщина. Это мой недостаток, но подозреваю, что из 50 тысяч моих избирателей примерно 50 тысяч не знают ничего про кандидата Надежду Тихонову", - заявил Милонов.

По его мнению, довольно странно в существующих обстоятельствах пренебрегать общением с прессой и гражданами. При этом политик сделал оговорку, признавшись, что он в курсе родственных отношений женщины "с кем-то из руководства справедливороссов" (речь о лидере партии, Сергее Миронове, приходящимся ей родным дядей - прим. ЗАКС.Ру).

"Я не понимаю, почему люди, которые хотят стать главами города, боятся прийти на эфир", - признался думский депутат, упомянув также Михаила Амосова и Владимира Бортко.

Ранее Тихонова сама сетовала на свою низкую узнаваемость.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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