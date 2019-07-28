Амосов: Разгон демонстрации 27 июля в Москве – это продолжение неумной политики власти

Кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов считаеть «неумной политикой власти» разгон и жесткое задержание участников митинга 27 июля за честные выборы в Москве.

Амосов считает, что участие независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, могло бы быть «весьма полезным» в избирательной кампании, а затем, возможно, и в парламенте. Поводы для отказов он сравнил с ситуацией на выборах в Заксобрание Петербурга в 2007 году. «Проверки подписей [избирателей за выдвижение кандидата] сотрудниками МВД – чушь полная, поскольку они не несут никакой ответственности за ошибку», - подчеркнул Амосов.

«Разгон демонстрации – это продолжение неумной политики власти. Своими действиями они раскалывают общество, толкают значительную часть оппозиции на радикальный путь», - считает Амосов.

По его мнению, власти делают «ошибку за ошибкой». «Все, что [с выборами в Москве] происходит – глупость несусветная!» - убежден Амосов.

На акцию 27 июля в Москве вышли несколько тысяч человек, которые ходили по центру столицы до ночи. Правоохранители жестко разгоняли протестующих, применяя физическую силу и спецсредства. Было задержано более 1300 человек – рекордное количество за последние годы. Не менее 77 человек получили травмы различной степени тяжести.

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