Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:06

Амосов: Разгон демонстрации 27 июля в Москве – это продолжение неумной политики власти

фото ЗакС политика Амосов: Разгон демонстрации 27 июля в Москве – это продолжение неумной политики власти

Кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов считаеть «неумной политикой власти» разгон и жесткое задержание участников митинга 27 июля за честные выборы в Москве.

Амосов считает, что участие независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, могло бы быть «весьма полезным» в избирательной кампании, а затем, возможно, и в парламенте. Поводы для отказов он сравнил с ситуацией на выборах в Заксобрание Петербурга в 2007 году. «Проверки подписей [избирателей за выдвижение кандидата] сотрудниками МВД – чушь полная, поскольку они не несут никакой ответственности за ошибку», - подчеркнул Амосов.

«Разгон демонстрации – это продолжение неумной политики власти. Своими действиями они раскалывают общество, толкают значительную часть оппозиции на радикальный путь», - считает Амосов.

По его мнению, власти делают «ошибку за ошибкой». «Все, что [с выборами в Москве] происходит – глупость несусветная!» - убежден Амосов.

На акцию 27 июля в Москве вышли несколько тысяч человек, которые ходили по центру столицы до ночи. Правоохранители жестко разгоняли протестующих, применяя физическую силу и спецсредства. Было задержано более 1300 человек – рекордное количество за последние годы. Не менее 77 человек получили травмы различной степени тяжести.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:20    
Амосов абсолютно не прав!!! Нельзя говорить о каком-то расколе российского общества, так как вчера пыталась устроить провокацию лишь жалкая кучка прозападных изгоев, за которыми не стоит ни КЛАСС, ни ПАРТИЯ, тем более НАРОД и тд.! При этом у Путина рейтинг поддержки россиян 73%...Какой раскол??????? Обезумел Амосов!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:42 В полиции заявили о более 600 приезжих из тысячи задержанных   2

15:53 Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве   1

15:10 СПЧ подготовит доклад президенту по итогам митинга 27 июля в Москве

14:06 Амосов: Разгон демонстрации 27 июля в Москве – это продолжение неумной политики власти   1

13:24 "Бессрочника" задержали у Невы за попытку пикета против задержаний в Москве   1

12:46 Навального госпитализировали из спецприемника   6

11:51 Умер журналист Владимир Кара-Мурза   2

11:31 В Петербурге начался парад в честь дня ВМФ   1

10:34 Количество задержаний на митинге 27 июля в Москве побило рекорд за последние семь лет   5

0:49 Количество задержанных на митинге в Москве составило почти 1200 человек   3

27 июля, 23:36 Петербургские политики хотят поддержать московскую акцию за честные выборы   2

27 июля, 22:58 ГИК обязал ИКМО повторно рассмотреть документы 29 кандидатов в мундепы

27 июля, 21:43 Число задержанных в Москве превысило тысячу человек   4

27 июля, 20:49 Латынина назвала московскую акцию 27 июля победой гражданского общества   5

27 июля, 20:20 Журналистку "Новой газеты" сотрудник ОМОН ударил по лицу   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru