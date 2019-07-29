Тихонова против снятия с губернаторских выборов - ради высокой явки на муниципальных

Кандидат в губернаторы от "Справедливой России" Надежда Тихонова объяснила, почему не поддерживает идею своего соперника, Владимира Бортко, предложившего всем кандидатам кроме кандидата от власти снять свои кандидатуры и таким образом сорвать проведение выборов. Ее мысль состоит в том, что отмена или перенос губернаторских выборов автоматически снизит явку на муниципальных, чего бы ей совсем не хотелось.

"Одна из моих мотиваций — поддержать команды, идущие в муниципальные советы. Нам удается отбивать в суде отказы в регистрации, выводить проблему в поле общественного внимания. У нас идет большая команда, причем от «Справедливой России» идут не только члены партии", - рассказала петербургский депутат "Новой газете".

Высокая явка, уверена Тихонова, увеличит шансы на достижение одной из главных целей: поможет лишить "Единую Россию" доминирующей роли в советах.

"Если снимаешься, ты играешь на стороне партии власти. Кроме того, у нас реально есть шанс на второй тур", - заключила политик.

Самому Бортко на последнем митинге на площади Ленина собравшиеся кричали, чтобы он лично снялся с выборов, но он не пошел ей навстречу - очевидно, будучи готовым это сделать только одновременно со всеми остальными.

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