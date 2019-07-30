Мнение Шишкиной о пользе снятия с выборов разошлось с позицией Тихоновой

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина высказала свое частное мнение об инициативе, ранее озвученной кандидатом в губернаторы от коммунистов Владимиром Бортко, который предложил всем формально оппозиционным кандидатам "дружно" сняться с выборов. Подчеркнув, что говорит не от лица всей партии, политик нашла в этой идее здравое зерно, и это тем более для нее здраво, если к голосованию все же будут привлечены труднодоступные для наблюдения участки в Псковской и Ленинградской областях.

"Ежели участки будут так вот созданы, ежели мы поймем, что на них произойдет голосование, то, конечно, в этих выборах участвовать неприлично. Но это мое мнение, у кандидатов может быть другая версия происходящего, но я бы предложила оставить главного кандидата один на один с этими участками", - отметила она в эфире "Эха Петербурга".

Любопытно, что коллега Шишкиной, кандидат в губернаторы от "Справедливой России" Надежда Тихонова недавно выступила против снятия с выборов, поскольку считает, что это автоматически понизит явку на выборах муниципальных, в успех эсеров на которых она очень верит. По словам Тихоновой, снятие с выборов играет на руку действующей власти.

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