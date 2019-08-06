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Новости

16:33

ГИК вынес предупреждение Бортко из-за нарушения авторских прав

фото ЗакС политика ГИК вынес предупреждение Бортко из-за нарушения авторских прав

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 6 августа рассмотрела обращения Дмитрия Шпака, Валерии Андреевой и Андрея Степанова. Они пожаловались в комиссию на то, что кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко якобы нарушил авторские права в своей предвыборной газете «Рабочая» и в интервью «Новой газете».

Там Бортко использовал стихотворения и фотографии других людей без их согласия, сообщил член ГИК Дмитрий Краснянский. Он также рассказал, что на рабочую группу по обращению штаб Бортко приглашали, но никто не явился. Свое возражение штаб представил за 20 минут до заседания Горизбиркома, уточнил Краснянский. По его словам, штаб кандидата настаивает, что цитирование чужих произведение не нарушает авторских прав. При этом, Бортко использовал полное стихотворение Редьярда Киплинга в переводе Самуила Маршака «Если», добавил Краснянский.

Член ГИК от КПРФ Николай Левшин отметил, что заявители не имеют отношения к людям, чьи авторские права якобы нарушены. На это его коллеги ответили, что здесь может иметь место нарушение закона, а значит, оставить без внимания это нельзя.

Также Краснянский сказал, что за нарушение авторских прав кандидата можно лишить участия в выборах. Однако член ГИК предложил не прибегать к такой мере наказания.

За вынесение предупреждения проголосовали 10 членов ГИК, Левшин - против, воздержалась представитель «Яблока» Ольга Покровская.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. Кроме Владимира Бортко на пост градоначальника претендуют депутаты Законодательного собрания Надежда Тихонова и Михаил Амосов и врио губернатора Александр Беглов

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:01    
17:29 Вообще-то, с приходом к власти в Германии Гитлера Киплинг убрал с обложек своих книг свой логотип,  представлявший собой свастику с головой слона, держащего в хоботе цветок лотоса. Он никогда не поддерживал фашистов. Когда он написал стихотворение "Если", Гитлер ещё рисовал рекламные объявления в Вене и не помышлял о фашизме.

18:03    
зассали едросные - у БЕГЛОВА рейтинг 21% а у БОРТКО УЖЕ 18%

17:29    
а чьи авторские права нарушены? Фашиста Киплинга или советского поэта Маршака? Так в СССР искусство принадлежало народу, никаких личных прав у Маршака не оформлялось

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