Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

12:58

Депутат ЗакСа Анохин стал политическим блогером

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Анохин стал политическим блогером

Член «Единой России» и депутат Законодательного собрания Андрей Анохин создал в Facebook сообщество «Позиция» и выложил в нем мем о кандидате в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимире Бортко. Анохин сообщил ЗАКС.Ру, что будет высказываться и о других кандидатах, а также о своих коллегах по петербургскому парламенту. Однако пока его больше всего волнует отношение Бортко «к рядовым коммунистам».

- Большое количество моих близких являются членами КПРФ, [придерживаются] левых взглядов. Я очень хорошо знаю, что у них в штабу происходит, как он ведет себя. Эхо до меня доносится. Это все мой определенный эмоциональный посыл, - заявил единоросс.

Коллаж, на котором герой фильма Бортко «Собачье сердце» сидит под портретом режиссера и кандидата в губернаторы был опубликован в сообществе 6 августа, через два дня после того как оно было зарегистрировано.

В дальнейшем Анохин планирует публиковать не только мемы, но и тексты собственного сочинения. Он уверяет, что появление его блога никак не связано с предвыборной кампанией врио губернатора Петербурга Александра Беглова, в поддержку которого ранее неоднократно высказывался. 

- Этот блог не имеет никакого отношения к кампании Александра Дмитриевича Беглова. Это моя позиция и полностью мои взгляды, которые вызваны моими переживания. Я являюсь чиновником и не имею права по закону участвовать в какой бы то ни было предвыборной кампании, - отметил депутат.

Единоросс также обратил внимание, что в период предвыборной кампании специально не будет  указывать имен кандидатов в своих постах, чтобы не сложилось впечатление, что он за кого-то агитирует. 

Руководитель пресс-службы Бортко Герман Садулаев рассказал ЗАКС.Ру, что видел в соцсетях уже множество размещенной анонимами негативных постов в адрес кандидата в губернаторы от КПРФ.

- Если это действительно группа депутата-единоросса, значит я рад, что кто-то уже вышел с открытым забралом, а не как обычно – стреляют из сумрака, - добавил Садулаев.

Напомним, Анохин не в первый раз творчески подходит к проявлению своей политической позиции. Ранее он записывал рэп и устраивал политические рэп-баттлы, сначала с коллегой по Заксобранию Максимом Резником, а потом картонной коробкой, изображавшей Алексея Навального.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:39 Штаб Беглова подтвердил его личное участие в предвыборных дебатах

9:32 "Все исключительно для избирателей": ГИК не намерен отказываться от "дачных" участков на выборах

6 августа, 18:48 «Фонтанка»: «Волонтерам» Беглова платят по 70 рублей за анкету петербуржца

6 августа, 16:33 ГИК вынес предупреждение Бортко из-за нарушения авторских прав

6 августа, 16:17 Гельман: Претензии к кампании Бортко связаны с боязнью второго тура губернаторских выборов

6 августа, 11:30 "Российская газета" отказалась публиковать письмо Бортко к Памфиловой о "дачных" участках

6 августа, 11:07 «Нулевые чтения» бюджета Петербурга пройдут в последнюю неделю августа

5 августа, 19:59 На Бортко жалуются в Горизбирком

5 августа, 15:38 Глава Леноблизбиркома: На "дачных" участках в Ленобласти проголосует от 40 тысяч избирателей

1 августа, 17:37 Бортко начал самостоятельно раздавать свою агитацию

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:36    
Анохин правильно заранее выбрал для себя работу после депутатского срока. Кроме как "блогером", его никто никуда не возьмёт.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:39 Штаб Беглова подтвердил его личное участие в предвыборных дебатах

14:04 В Москве анонсировали очередной фестиваль в день протестов, музыканты отказываются   1

13:30 Горсуд не удовлетворил апелляцию МВД по иску к Пивоварову   1

13:15 Gulagu.net сообщил о пытках заключенных в "пресс-хатах" СИЗО "Кресты-2" в Колпино   2

13:02 У тезки ведущей "России 1" Наили Аскер-заде нашли недвижимость на 3 млрд рублей   2

13:00 Муниципал: Петербургская ИКМО подала иск против ЦИК из-за жалоб "яблочников"

12:58 Депутат ЗакСа Анохин стал политическим блогером   1

12:06 "Очень вас прошу повлиять на ту сторону": Зеленский поговорил с Путиным о Донбассе   6

11:25 СК отказался возбуждать дело из-за нарушений на выборах в Петербурге   2

10:55 Типографии Петербурга сообщили о запрете полиции на печать политических листовок   4

10:29 СМИ: В Магнитогорске взорвался автомобиль при открытии двери   1

9:59 СК возбудил уголовное дело из-за годовалого ребенка на акции 27 июля в Москве   2

9:32 "Все исключительно для избирателей": ГИК не намерен отказываться от "дачных" участков на выборах   3

6 августа, 21:14 Невостребованные гайд-парки   2

6 августа, 20:54 Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru