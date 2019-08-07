Вишневский рассказал о том, при каком условии взял бы подписи единороссов

Подводя итог своему несостоявшемуся выдвижению в кандидаты на пост главы города, депутат ЗакСа Борис Вишневский прояснил свою позицию относительно максимально допустимого сотрудничества с действующей властью во время губернаторской кампании. По его мнению, то, что зарегистрированным кандидатам Владимиру Бортко, Михаилу Амосову и Надежде Тихоновой дали свои подписи муниципальные депутаты-единороссы, является "сговором", и он в ничем подобном из принципа участвовать бы не стал.

"На сговор я бы не пошел. Если бы подписи мне принесли, я бы не взял. Только открытая публичная процедура, когда подписи предоставляются всем парламентским партиям. А так - никто из тех, кто принес подписи, их не собирал", - заявил политик в эфире "Эха Петербурга".

По словам Вишневского, он принял бы подписи идеологических противников только в случае, если путем увещевания и личных бесед он смог бы уговорить их пойти на этот шаг. Этого ему в 2019 году добиться не удалось.

Если бы задача состояла в сборе подписей граждан, а не муниципалов, "яблочник" уверен, что справился бы с ней без особого труда.

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