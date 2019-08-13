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9:45

Беглов открестился от «Единой России» во время дебатов

фото ЗакС политика Беглов открестился от «Единой России» во время дебатов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, выступая на предвыборных дебатах 13 августа, заявил, что не принадлежит ни к какой партии, в отличие от своих соперников по губернаторской гонке.

- Моя партия – горожане,  - добавил временный градоначальник.

Это заявление было сделано после критических высказываний Михаила Амосова в адрес проектов ЗСД и ВСД. Амосов напомнил, что контракт на строительство ЗСД был заключен во время правления Валентины Матвиенко, которая, по его словам, тоже представляет «Единую Россию».

Позже Амосов, перечисляя своих конкурентов на выборах, отметил, что Беглова активно поддерживают петербургские единороссы.

Беглов вступил в «Единую Россию» в 2003 году. Руководил ее петербургским отделением, входил в высший совет партии. 

Во вторник, 13 августа, прошли первые дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга. В них участвовали все претенденты на высший должностной пост в регионе: помимо Беглова, который пошел на выборы самовыдвиженцем, и баллотировавшегося от «Гражданской платформы» Амосова, это представитель КПРФ Владимир Бортко и кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова. Следующие дебаты намечены на 16 августа.

Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября.


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17:32    
Что вы все Брехлова ругаете? Ему же Едро проклятое все мозги отбили, чтобы он в ЕР вступил!Как бы не вступил, убили бы болезного!

16:14    
Открестился "бакинец" от ЕДРа, кто следующий?

15:47    
открестился гад от РОДНОЙ МАТЕРИ - ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ

13:37    
10:43
Увы, да. Так все и будет. Хотя Бортко возможно меньше получит.
И выборы будут красивыми, нарисованными без всяких вторых туров.
Кому в это не вериЦЦа, напроситесь на УИК наблюдателем. Первое, что бросится в глаза - наблюдатели от Беглова при подсчете голосов. Все как один будут в гражданском, вести себя прилично и т.д.
Но человек, носивший форму, легко узнает в наблюдателях от партии власти офицерскую выправку. Так выбирали Полтавченко, Матвиенку, Путина... Что-то ведь должно легитимизировать выборы, выдумали пока только таких наблюдателей, остальное - фейк

13:27    
10-08
5+
Для тех, кто не знает:
Устроился бывший ЗК воспитателем в детсад. Во всех группах галдеж, а у него тишина. Смотрят - детишки ходят по кругу, руки за спину и поют в миноре "В лесу родилась елочка".
- Иванов, опять обоссался!!! Пять суток без мультиков!!!
- Гадом буду, гражданин начальник, компотом облился!
      А уж быть в партсовете и в руководстве горкомом - тут вовек не отстираешься. Горожане запашок чувствуют. На кой лукавить? Значит стыдно.

13:15    
Брехлов-Бухлов теперь ещё и ренегат.
Совершенно гнусный тип. Пусть он победит в Баку со своими ломбардами.
Презираю ростовщиков.

12:12    
10:43 Уже понятно, что в первом туре выборов Беглов получит не более 40 процентов, даже с использованием админресурса. Это потолок, который задаёт ему рейтинг Путина в городе, не дотягивающий до 50%. Но будут фальсификации голосования, влияние которых предположить сейчас трудно. Всё будет зависеть от общего политического климата в стране и активности жителей города.

10:43    
Дебаты ничего не изменят в расстановке сил! Беглов победит в первом туре с 55-60%, Бортко будет второй примерно с 23%, а за 3-е место развернётся упорная борьба между Тихоновой и Амосовым!

10:08    
Гадом буду-облили меня.

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