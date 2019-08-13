Беглов открестился от «Единой России» во время дебатов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, выступая на предвыборных дебатах 13 августа, заявил, что не принадлежит ни к какой партии, в отличие от своих соперников по губернаторской гонке.

- Моя партия – горожане, - добавил временный градоначальник.

Это заявление было сделано после критических высказываний Михаила Амосова в адрес проектов ЗСД и ВСД. Амосов напомнил, что контракт на строительство ЗСД был заключен во время правления Валентины Матвиенко, которая, по его словам, тоже представляет «Единую Россию».

Позже Амосов, перечисляя своих конкурентов на выборах, отметил, что Беглова активно поддерживают петербургские единороссы.

Беглов вступил в «Единую Россию» в 2003 году. Руководил ее петербургским отделением, входил в высший совет партии.

Во вторник, 13 августа, прошли первые дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга. В них участвовали все претенденты на высший должностной пост в регионе: помимо Беглова, который пошел на выборы самовыдвиженцем, и баллотировавшегося от «Гражданской платформы» Амосова, это представитель КПРФ Владимир Бортко и кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова. Следующие дебаты намечены на 16 августа.

Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября.

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