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11:05

На "дачных" участках во время выборов не будет видеонаблюдения

фото ЗакС политика На "дачных" участках во время выборов не будет видеонаблюдения

Городская избирательная комиссия утвердила порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения  в интернете, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Из документа следует, что оператором трансляции видеонаблюдения и хранения видеозаписей будет АТС Смольного. Кроме того, на участках в Ленинградской и Псковской областях не будет видеонаблюдения.

Глава ГИК Виктор Миненко объяснил, что видеонаблюдение не будут устанавливать на участках за пределами Петербурга в целях экономии денег.

– Мы должны оптимизировать наши расходы и расходовать средства рационально. Что касается контроля, все партии и кандидаты готовят своих наблюдателей. Если будут нарушения, то нам обещали помочь и высадить «десант» из ЦИК для наведения порядка, – заявил Миненко на заседании 13 августа.

Выборы губернатора Петербурга планируется провести на 72 «садовых» избирательных участках в Ленинградской области и 20 участках в Псковской области. Это решение объясняют дачным сезоном и маломобильностью пожилых избирателей.

Многие раскритиковали это решение, в том числе все кандидаты в губернаторы, кроме врио губернатора Александра Беглова. Глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала отказаться от участков в других регионах, однако Миненко дал понять, что ГИК этого делать не намерен.

ЗАКС.Ру посетил 11 предполагаемых избирательных участков в Псковской области. Оказалось, что некоторые найти не так просто, объявлений о грядущих петербургских выборах нет, а встретившиеся по пути дачники из Петербурга о создании участков слышат впервые.

Елена Владыкина


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