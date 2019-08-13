Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

12:14

Бортко решил отправить депутатский запрос Памфиловой из-за "дачных" участков в Псковской области

фото ЗакС политика Бортко решил отправить депутатский запрос Памфиловой из-за "дачных" участков в Псковской области

Кандидат в губернаторы Петербурга, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко планирует отправить депутатский запрос главе Центризбиркома Элле Памфиловой по поводу организации избирательных участков в Псковской области, сообщил кандидат ЗАКС.Ру.

Он напомнил, что ранее просил «Российскую газету» напечатать открытое письмо к Памфиловой о многочисленных нарушениях при организации избирательных участков в Псковской области, но издание отказалось его публиковать. Бортко решил оформить письмо в качестве депутатского запроса, на который глава ЦИК обязана ответить.

- Я хочу, чтобы она либо прекратила все эти безобразия, либо ответила, почему она их не прекращает. На депутатский запрос имеют право отвечать в течение месяца, но, тем не менее, там написано, что учитывая срочность: «Давайте, пожалуйста, три дня», - рассказал кандидат в губернаторы.

Он уточнил, что запрос планирует отправить 13 августа. По словам Бортко, он считает, что «дачные» участки в Псковской области открывать не надо. Депутат напомнил, что ранее он уже говорил об этом.

Выборы губернатора Петербурга планируется провести на 72 «садовых» избирательных участках в Ленинградской области и 20 участках в Псковской области. Это решение объясняют дачным сезоном и маломобильностью пожилых избирателей.

Многие раскритиковали это решение, в том числе все кандидаты в губернаторы, кроме врио губернатора Александра Беглова. Глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала отказаться от участков в других регионах, однако Миненко дал понять, что ГИК этого делать не намерен. 13 августа стало известно, что эти участки не собираются оборудовать средствами видеонаблюдения – в целях экономии денег.

ЗАКС.Ру посетил 11 предполагаемых избирательных участков в Псковской области. Оказалось, что некоторые найти не так просто, объявлений о грядущих петербургских выборах нет, а встретившиеся по пути дачники из Петербурга о создании участков слышат впервые.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:00    
Даешь фальсификацию!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:14 Суд потребовал допустить Митрохина до московских выборов

18:49 В мэрию Москвы подали заявку на проведение новой акции за честные выборы 24 августа   2

18:37 Муниципал: Экс-глава петербургского штаба Навального обратился в СК из-за недопуска на выборы

18:33 Муниципал: Эсеры ожидают снятия главы ИКМО «Академическое»

18:33 «Сам придумал – сам сказал»: первый раунд губернаторских дебатов

18:25 Жалобу подозреваемой в оправдании терроризма журналистки Прокопьевой подали в ЕСПЧ

17:51 С сайта "Единой России" удалили страничку Беглова после его слов о беспартийности во время дебатов   1

17:50 Павловский: "Законное" ломание ног перед митингами - гестаповская манера   2

17:15 После отбытого ареста Янкаускаса задержали у стен спецприемника   1

16:55 Быков подвел итог двадцатилетию пребывания Путина у власти   2

16:18 Уральским казакам нужно 3,9 млн рублей на создание "зоополиции"

15:55 СПЧ просит Генпрокуратуру проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках в Москве   2

15:18 Суд не получил материалы дела девушки, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа

14:51 Муниципал: У администрации Кировского района пикетируют кандидаты в мундепы МО "Ульянка"

14:20 Эсеры хотят запретить участие в думских выборах кандидатам-самовыдвиженцам   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru