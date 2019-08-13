Бортко решил отправить депутатский запрос Памфиловой из-за "дачных" участков в Псковской области

Кандидат в губернаторы Петербурга, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко планирует отправить депутатский запрос главе Центризбиркома Элле Памфиловой по поводу организации избирательных участков в Псковской области, сообщил кандидат ЗАКС.Ру.

Он напомнил, что ранее просил «Российскую газету» напечатать открытое письмо к Памфиловой о многочисленных нарушениях при организации избирательных участков в Псковской области, но издание отказалось его публиковать. Бортко решил оформить письмо в качестве депутатского запроса, на который глава ЦИК обязана ответить.

- Я хочу, чтобы она либо прекратила все эти безобразия, либо ответила, почему она их не прекращает. На депутатский запрос имеют право отвечать в течение месяца, но, тем не менее, там написано, что учитывая срочность: «Давайте, пожалуйста, три дня», - рассказал кандидат в губернаторы.

Он уточнил, что запрос планирует отправить 13 августа. По словам Бортко, он считает, что «дачные» участки в Псковской области открывать не надо. Депутат напомнил, что ранее он уже говорил об этом.

Выборы губернатора Петербурга планируется провести на 72 «садовых» избирательных участках в Ленинградской области и 20 участках в Псковской области. Это решение объясняют дачным сезоном и маломобильностью пожилых избирателей.

Многие раскритиковали это решение, в том числе все кандидаты в губернаторы, кроме врио губернатора Александра Беглова. Глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала отказаться от участков в других регионах, однако Миненко дал понять, что ГИК этого делать не намерен. 13 августа стало известно, что эти участки не собираются оборудовать средствами видеонаблюдения – в целях экономии денег.

ЗАКС.Ру посетил 11 предполагаемых избирательных участков в Псковской области. Оказалось, что некоторые найти не так просто, объявлений о грядущих петербургских выборах нет, а встретившиеся по пути дачники из Петербурга о создании участков слышат впервые.

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