Беглов не пришел на вторые дебаты кандидатов в губернаторы

В студии телеканала «Санкт-Петербург» 16 августа в 18:00 начался второй раунд дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга. Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Владимир Бортко (КПРФ) и Надежда Тихонова («Справедливая Россия») обсуждают вопросы экономики и промышленности Петербурга.

Четвертый кандидат, врио губернатора Александр Беглов, участвующий в выборах как самовыдвиженец, на дебаты не пришел.

По этому поводу выразил в эфире сожаление Амосов, отметивший, что с участием Беглова дискутировать было бы интереснее.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря штаба Беглова Сергея Кормилицына сообщил, что врио губернатора не сможет принять участие во всех раундах дебатов, потому что «надо готовить город к зиме, открывать школы и детские сады к 1 сентября».

Время, отведенное на выступление четвертого кандидата, распределили между тремя его соперниками.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.