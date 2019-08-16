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16 августа, 20:26

Кандидаты в губернаторы Петербурга высказались о  промышленности, мигрантах и цифровой экономике

фото ЗакС политика Кандидаты в губернаторы Петербурга высказались о  промышленности, мигрантах и цифровой экономике

Вечером 16 августа в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» состоялся второй раунд дебатов кандидатов в губернаторы. На них не явился врио главы города Александр Беглов, заранее объявивший, что будет участвовать не во всех дебатах из-за занятости. Судя по сообщению сайта Смольного, вечером 16 августа Беглов посетил новые детские сады и отремонтированную школу в Адмиралтейском районе.

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Остальные участники дебатов рассуждали о развитии региональной экономики и промышленности. Сожаление в связи с отсутствием временного губернатора высказал только Михаил Амосов, представляющий на выборах «Гражданскую платформу».

- С его участием дискуссия была бы интереснее, - заявил Амосов.

Сам он призывал освободить от угнетения малый бизнес и поменять систему, основанную на коррупции.

- У людей вымогают взятки за то, чтобы повесить рекламу, - отметил кандидат.

Как и в первом раунде дебатов, Амосов рассуждал о необходимости поставить на место чиновников, заставив их отчитываться перед петербуржцами.

Мы должны поставить на место чиновников. Мы должны рассредоточить власть. Сегодня в правительстве 13 человек, и никто из них никуда не избирался. Они не умеют отчитываться перед избирателем, - заявил он. 

Член КПРФ Владимир Бортко много говорил о положении промышленности в Петербурге. Он вспомнил про заводы «Красный Треугольник» и «Светлана».

- В Москве ненавидят нашу промышленность, там сидят на "трубе", - заявил коммунист.

Он также выразил мнение, что доходы в региональный бюджет необходимо пополнять за счет развития городского порта и заказов из федерального центра. Губернатор, по его словам, должен не бегать с лопатой, а постоянно отстаивать интересы города перед центром. 

- Как наполнить бюджет? Ну во-первых, не воровать. Если не воровать, то нам бы бюджета хватало, - также отметил коммунист.

Надежда Тихонова из «Справедливой России» несколько раз за дебаты повторила тезисы о том, что «расходы должны формировать доходы», а бюджет должен планироваться в интересах горожан.

- Не нужно стараться накопить триллион, - намекнула она на обещание Беглова увеличить доходную часть городского бюджета до 1 трлн рублей.

Тихонова много рассуждала о социальных гарантиях, призывая инвестировать в экологию и здоровье человека.

Когда речь зашла о трудовой миграции, она обратила внимание на положение трудовых мигрантов и жалобы, с которыми к ней обращаются люди этой социальной категории. Отдельно кандидатка остановилась на проблеме домашнего насилия – физического и морального – в некоторых семьях и отметила важность адаптации детей приезжих рабочих.

Ее оппоненты отметили, что вопрос с мигрантами в регионе в настоящее время не стоит так остро, как раньше. Оба согласились с тем, что труд приезжих рабочих удешевляет жизнь петербуржцев. 

Наш город не может жить без трудовых мигрантов. Давайте честно скажем: если их не будет, нам придется больше платить. Потому что петербуржцы на такую работу не идут, они хотят работать на более высокооплачиваемых местах, - считает Амосов.

Бортко в свою очередь, вспомнив про Париж, задумался о том, что дети мигрантов уже станут петербуржцами.

От рассуждений о перспективах цифровой экономики ушли все участники дебатов. Амосов сказал, что нужно поддерживать отечественных производителей, например, «Триколор ТВ». После этого он начал рассуждать об объемах ввода жилья в эксплуатацию.

Бортко сразу признался, что у него всегда было плохо с арифметикой, а цифровая экономика у него ассоциируется с Дмитрием Медведевым «с айфоном подмышкой».

- Дело это хорошее. Стоит обращаться к специалистам по этому делу. А я здесь не специалист, - посоветовал коммунист и тут же посетовал, что «Чемезов забрал у нас все самое лучшее».

Тихонова заявила, что никаких серьезных разговоров о цифровой экономике быть не может, пока в городе не решен мусорный вопрос, не развиваются линии метрополитена, а автобусы ездят не вовремя.

- Только конкуренция способна принести дополнительный доход в бюджет. Люди будут чувствовать качество и платить деньги, - считает представительница "Справедливой России". 

В завершение кандидаты по очереди призвали петербуржцев прийти 8 сентября на выборы. 

Чтобы преодолеть проблемы в обществе, нам нужна конкуренция в экономике и в политике. Не верьте тем, кто говорит, что ничего нельзя изменить. 8 сентября власть будет в ваших руках, - заявил Амосов.

Надежда Тихонова, сэкономившая время во время предыдущих своих выступлений, больше говорила о предстоящей битве с единороссами на муниципальных выборах.    

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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9:53    
Был в Минске и не увидел за 2 дня ни одного черноголовика. Обходится Батька без миллионов басурман. А нам их кто навязывает? Кому это выгодно? Разделяю мнение Бортко о будущих петербуржцах. Поэтому - За Бортко!
 Хватит нам Швондеров, Шариковых и Чугункиных

7:57    
Чем же так гость азейберджанский Брехлов занят? Никак наставляеи свой едро ЦИК, как подделывать результаты выборов!

16 августа, 21:58    
конечно БОРТКО БУДЕТ ГУБЕРОМ

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