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9:28

Пострадавшие от побоев в СИЗО "Кресты-2" отказались писать заявления

фото ЗакС политика Пострадавшие от побоев в СИЗО "Кресты-2" отказались писать заявления

Двое из трех пострадавших от избиения в СИЗО «Кресты-2» отказались писать заявления о совершении в отношении них преступления, передает ТАСС со ссылкой на главу аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольгу Штанникову.

«Двое пострадавших от побоев отказались писать заявления о совершении в отношении них преступления. По нашим данным, они подверглись физическому насилию в СИЗО "Кресты", мотивом которого было вымогательство», - сказала Штанникова.

Ранее аппарат петербургского омбудсмена Александра Шишлова направил в управление Следственного комитета по Петербургу и городскую прокуратуру заявление третьего пострадавшего от избиения. О других пострадавших представители Шишлова узнали после этого. Информация о двух пострадавших передана следователям для проведения проверки, добавила Штанникова.

По словам главы аппарата омбудсмена, написавший заявление пострадавший подвергался избиениям с целью вымогательства и для дачи признательных показаний по уголовному делу.

Ранее проект Gulagu.net опубликовал  фото, видео и заявление, в котором говорилось о существовании нескольких «пресс-хат» в СИЗО «Кресты-2». В этих камерах, утверждали правозащитники, завербованные «активисты» из числа заключенных пытали и избивали других арестантов под покровительством сотрудников изолятора. Во ФСИН позже заявили, что заснятый на видео конфликт разгорелся из-за сигарет.

После этого во ФСИН сообщили о том, что нарушений в работе СИЗО выявлено «выше крыши». Позже в службе подтвердили факты избиений и вымогательства.


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11:35    
Может их запугали?

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