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16:12

Амосов выступил за референдумы для решения городских проблем

фото ЗакС политика Амосов выступил за референдумы для решения городских проблем

В частности, по мнению Михаила Амосова, необходимо развивать механизмы прямого участия людей в жизни города - на городском и местном уровне. По самым важным вопросам надо проводить референдумы. Например, по строительству мусоросжигательных заводов или застройке Муринского парка. В качестве примера, Амосов привел Стокгольм, в котором  власти сначала ввели платные парковки лишь на полгода, а когда жители опробовали эту систему, администрация провела референдум о введении парковок.

Кандидат в губернаторы Петербурга от «Гражданской платформы» Михаил Амосов ответил на вопросы жителей города и донес свою позицию в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Такое предложение всем кандидатам в губернаторы сделал ведущий группы #VinogradovLife Александр Виноградов.

К слову, интервью с Михаилом Амосовым посмотрело более 35 тысяч человек. До этого в гости к Виноградову уже приходила кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

По мнению политолога Владимира Большакова, уход кандидатов от формата теледебатов в социальные сети для агитации избирателей закономерен. 

- Теледебаты всегда были важными и популярными, когда они являлись настоящими теледебатами. К сожалению, наше телевидение в последние несколько лет, с каждым годом все больше и больше, превращает теледебаты в некое донесение до ушей избирателей мыслей, которые выгодны руководству, - считает эксперт.

Политолог также отметил, что попытки кандидатов вести дискуссию с оппонентом в формате теледебатов практически обречены: «Когда отдельные кандидаты, например Амосов, пытаются внести элемент именно дебатов, то этому мешают другие кандидаты, как Беглов, например. Ему это не выгодно. Да и сами ведущие не хотят, чтобы теледебаты превращались в обсуждение важных для города проблем. А избиратель хочет знать правду, программу, отношение кандидата по тому или иному вопросу. Поэтому все дискуссии переносятся туда, где для них есть место. Этим местом сейчас является интернет. Избиратель голосует ногами: он уходит от телевизора и подходит к компьютеру».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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