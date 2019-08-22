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20:55

Смольный нашёл новый участок под храм, который должен был появиться в парке Малиновка

фото ЗакС политика Смольный нашёл новый участок под храм, который должен был появиться в парке Малиновка

Сегодня, 22 августа, в Смольном прошло совещание, на котором присутствовали представители различных профильных ведомств Петербурга и православных граждан, представляющих интересы "Прихода храма святых апостолов Петра и Павла на Пискаревском проспекте Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви".

Коллегиально собравшиеся выбрали новый участок под возведение храма, который ранее должен быть появиться в парке Малиновка. Отмечается, что данная территория находится в Красногвардейском районе, является собственностью города и в перечне ЗНОП не значится.

17 августа врио губернатора Александр Беглов, посетивший зеленую зону, поручил найти новое место под религиозный объект. Уже 19 августа временный глава города внес на рассмотрение ЗакСа поправки в закон о ЗНОП, которые должны оградить Малиновку от застройки.

Накануне, 21 августа, в парке прошел очередной митинг в защиту парка, в котором приняли участие депутаты ЗакСа Надежда Тихонова, Максим Резник, Борис Вишневский и около ста неравнодушных граждан.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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