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13:41

Число заявлений на "дачные" участки увеличилось до 20 тысяч

фото ЗакС политика Число заявлений на "дачные" участки увеличилось до 20 тысяч

Около 20 тысяч заявлений петербуржцы подали для голосования на экстерриториальных участках в Ленинградской и Псковской областях. Об этом член Центральной избирательной комиссии Александр Клюкин сообщил на встрече с тремя кандидатами в губернаторы 24 августа, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Речь идет о Владимире Бортко, Надежде Тихоновой и Михаиле Амосове, не согласных с проведением выборов за пределами субъекта Федерации. На встрече также присутствует городской омбудсмен Александр Шишлов. Встреча инициирована главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Клюкин рассказал о данных ЦИК. Большинство заявлений подано на «дачные» участки в Ленинградской области. Для голосования в Псковской области подали 1200-1300 заявлений, уточнил Клюкин. Он добавил, что проверяются все заявления по псковским участкам.

Напомним, что на 20 августа в ЦИК поступило 9045 заявлений от петербуржцев, которые хотят на выборах губернатора Петербурга проголосовать на "дачных" участках в обеих областях.

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София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:09    
Организованная горизбиркомом фальсификация голосования.

14:50    
Не верю!
Этим 20 тысячам надо найти время и отстоять очередь в МФЦ чтобы подать заявление на голосование на дачном участке. Для этого они достаточно мобильны и не обременены работой.
А найти время на то, чтобы проголосовать по месту прописки они не могут?
И тут не дача виновата, а отсутствие гражданской позиции.
Или просто они прикормлены и будут каруселить в одном пункте под контролем администрации?

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