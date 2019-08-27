Беглов – активисту штаба Навального: У меня нет полномочий решать вопросы общественного порядка на митингах

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, отвечая на вопрос активиста штаба Навального на закрытой встрече с жителями Фрунзенского района, заявил, что не отвечает за то, как полиция обеспечивает порядок на массовых мероприятиях, пишет Znak.com.

По данным издания, встреча прошла в конце прошлой недели. ПРедставитель штаба Алексея Навального в Петербурге, сумевший попасть на мероприятие, спросил у главы города, как проходит проверка случая заполнения подписных листов в поддержку выдвижения Беглова в администрации Выборгского района, и почему к представителям оппозиции применяют физическую силу на митингах.

Вопрос о выборах Беглов переадресовал Горизбиркому и комментировать информацию о проверке чиновников не стал. Говоря о митингах, он заявил, что лично внес вклад в налаживание организации митингов, написав законопроект об увеличении гайд-парков.

«Со своей стороны мы делаем все, чтобы горожане могли спокойно проводить митинги. Но нужно понимать, что при проведении мероприятий мы должны помнить, что мы с вами культурная столица и не должно быть оскорблений. Согласны? Второе: нельзя нарушать закон. Согласны? Кроме проведения пикетов и митингов город живет, и туристы живут. Когда начинают перекрывать движение и еще какие-то вещи… Конечно, у меня нет таких возможностей и полномочий регулировать вопросы, связанные с общественным порядком. Для этого есть полиция. И это не дворцовая охрана. Это федеральная структура, и она обязана наводить порядок», – сказал Беглов.

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