Глава КРТИ пообещал реформу петербургского метростроения в 2020 году

Петербург потратит на строительство метрополитена в 2020 году 18 млрд рублей, сообщил 30 августа председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин в ходе «нулевых чтений» городского бюджета.

Он отметил, что это почти полностью «переходящие средства» из бюджета на 2019 год.

Кроме того, Харлашкин заявил, что в 2020 году в городе планируется реформа метростроения, в ходе которой будет разрушена монополия «Метростроя».

- Появится дополнительная подрядная организация, которая будет работать параллельно с «Метростроем», - отметил Харлашкин.

Член бюджетно-финансового комитета ЗакСа Оксана Дмитриева спросила, планируется ли привлекать существующие организации или создать новую. Харлашкин уточнил, что рассматриваются разные варианты.

Позже он рассказал журналистам, что переговоры ведутся, в частности, с несколькими московскими компаниями и добавил, что на петербургский рынок «рвутся» китайские метростроители.

Харлашкина попросили назвать точную дату открытия трех станций Фрунзенского радиуса. Чиновник ответил, что 31 августа на станции совершит поездку врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он также добавил, что на текущий момент стоит вопрос не строительства, а именно открытия Фрунзенского радиуса.

Сергей Еремеев

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