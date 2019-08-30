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18:40

Губернаторские дебаты: идти нельзя игнорировать

Начиная с прошлого года действующие главы регионов и временно исполняющие обязанности губернаторов стали активней участвовать в дебатах. Так, за прошлую осеннюю кампанию 2018 года из 22 глав регионов 11 подискутировали с оппонентами в рамках теледебатов. Для Петербурга дебаты на губернаторских выборах прекратились в далеком 2003 году. В эту предвыборную кампанию врио главы города Александр Беглов возобновил практику участия действующего главы города в общении с другими кандидатами на телевидении. 

По российской традиции ни один из действующих президентов ни разу не участвовал в предвыборных дебатах с представителями других партий. Этого правила старались придерживаться и главы российских регионов. Для Петербурга особо значимыми стали дебаты перед вторым туром первых губернаторских выборов между действующим мэром Анатолием Собчаком и его конкурентом Владимиром Яковлевым. Как отмечают многие политические эксперты, именно эти дебаты, которые с большим интересом смотрели петербуржцы, сыграли важную роль в проигрыше на выборах мэра. В 2003 году накал борьбы был меньше – во втором туре выборов сошлись кандидаты в губернаторы – Валентина Матвиенко и Анна Маркова. Но их дебаты на телевидении также смотрелись зрелищно. Затем наступил период наделения полномочий глав регионов президентом с согласия законодательных собраний. И на второй срок Валентина Матвиенко, а затем на свой первый срок Георгий Полтавченко шли именно через эту процедуру. Разумеется, в данном случае никаких дебатов не предполагалось. В 2014 году, когда вновь вернулись прямые выборы губернаторов, Георгий Полтавченко дебаты проигнорировал. Тогда использовали пренебрежительную фразу «Там не с кем дискутировать».  Впрочем, эта фраза среди нескольких глав регионов популярна и сегодня. 

И вот временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил участвовать в теледебатах.  Чиновник дважды появлялся в эфире телеканала «Россия». Дебаты на телеканале «Санкт-Петербург» он пропустил два раза, впрочем, появившись там 30 августа. В эфире Беглов, как и другие кандидаты, повторяет зрителям пункты своей программы. При этом он пытается не вступать в дискуссию с другими кандидатами на пост губернатора. Примеры участия врио губернаторов в дебатах есть и в других регионах. Например, исполняющий обязанности губернатора Сахалина Валерий Лимаренко, который считает, что спор с оппонентами – это хорошая  возможность для извлечения полезной информации. Он участвовал в дебатах с кандидатами от ЛДПР и КПРФ, но после мероприятия пропускал.

Не собирался участвовать в дебатах и врио главы республики Башкортостан Радий Хабиров. Но затем он столкнулся с резкой критикой со стороны других кандидатов в главы республики даже от системных партий. Теперь штаб Хабирова уверяет, что их кандидат придет на дебаты. И это произойдет уже 5 сентября. Но поучаствовать в них он успеет лишь один раз. Аналогичную позицию выбрал и врио главы Забайкальского края Александр Осипов. Правда, есть и те врио, которые полностью проигнорировали дебаты, ссылаясь на дефицит времени. 

ЗАКС.Ру поинтересовался у экспертов, почему некоторые действующие главы регионов и врио губернаторы стали реже игнорировать дебаты со своими оппонентами. 

«Потому что кандидаты от власти и их политтехнологи стали понимать, что имиджевый урон от игнорирования дебатов, преподносимый оппонентами как трусость, - этот урон намного больше, чем возможные огрехи в случае участия провластного кандидата в дебатах. Риск от участия минимален, поскольку это, как правило, не дебаты в истинном смысле этого слова, а выступления по очереди на заданную тему», - отмечает политический психолог, готовивший к победоносным дебатам губернатора Владимира Яковлева, Александр Ершов. 

Доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор также приветствует тенденцию по участию врио губернаторов в дебатах. 

«Наконец-то они осознали, что должна быть публичная составляющая в их деятельности, что они должны выступать и отстаивать свою точку зрения. Потому что сегодня отказ от дебатов воспринимается как слабость, что человек боится выходить с оппонентами на публичный разговор. И любые оправдания, что «нет времени, все время работаю» на людей сейчас особого впечатления производят. Это очень хороший тренд. Хотя пока в полной мере дебатами эти телевыступления ни в одном из регионов не назовешь»,- уверен эксперт. 

Политолог Станислав Еремеев полагает: исполняющие обязанности губернаторов, идущие на выборы, хорошо осознают, что сегодня одна из задач – это выстраивание коммуникации с населением, выстраивание механизмов обратной связи и открытость. 

«Все это приводит к тому, что врио понимают - дебаты один из инструментов решения этих вопросов. Второй момент. Сегодня стало очевидно, что в регионах есть запрос на людей, которые обладают не только политическими, но и административно-хозяйственными навыками. И в ходе дебатов, как раз врио губернаторы демонстрируют способность не только увидеть проблему, но и показать механизм ее решения», - уверен Еремеев. 

Анатолий Дроздов


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