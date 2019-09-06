Предвыборный митинг обо всем

В Петербурге 5 сентября прошел митинг оппозиции за честные выборы и против фальсификаций.

Чуть больше месяца назад, 24 июля, митинг на ту же тему собрал почти четыре тысячи человек. Сход за три дня до единого дня голосования сентября собрал в разы меньше людей: на площадь за два часа мероприятия пришли максимум человек 500.

Сотни сотрудников полиции, видимо, рассчитывая на многотысячную толпу, окружили площадь около Финляндского вокзала. Люди в форме на входе на площадку акции как обычно повторяли знакомые всем участникам протестов фразы: достаем вещи, выливаем воду, показываем плакаты. Далее напротив рамок протестующих ждал так называемый «живой коридор»: почти два десятка полицейских плечом к плечу следили за порядком. Особое рвение они проявили, когда активисты привезли на митинг 4 тысячи листовок против врио губернатора Александра Беглова. Стражи порядка тут же собрались у входа и потребовали отдать им весь тираж, посчитав, что это незаконная агитация. Борьба за свободу листовок продолжалась около 10 минут и закончилась победой полиции.

К заявленному времени начала акции на площади Ленина уже собралось около 70 человек, но митинг все никак не начинался. Ждать официального старта мероприятия пришлось около 40 минут. За это время несколько небольших групп людей покинули протестные ряды. Организатор митинга Красимир Врански позже объяснил ЗАКС.Ру, что начало пришлось отложить из-за проблем с установкой сцены.

Врански открыл митинг, заявив, что выборы превратились в фарс. Активист говорил, что жители Петербурга должны идти на избирательные участки и сделать то, "чего боится Смольный": поднять явку и проголосовать за оппозицию.

- Очень важно, чтобы все пришли на участки. Наш кандидат - это второй тур, - заключил Врански.

Активистка и бывшая обманутая дольщица ГК "Город" Алла Андреева, тоже говорила о том, что очень важно прийти на голосование. Она, как и Врански, и больше уделяла внимания губернаторской кампании.

- Нужно идти на выборы и забыть совковые предположения, что не надо ходить. У нас запросто может быть второй тур,- уверенно заявила Андреева.

Координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев рассказывал собравшимся про Баболовский парк в Пушкине, который пытаются спасти от застройки. Беляев, как и многие выступающие во время митинга, уверен, что одно из решений местных проблем – помочь выиграть на выборах кандидатам от оппозиции. Координатор движения «Сохраним Пулковскую обсерваторию» Александр Шумилов тоже говорил, что считает важным поднять явку на предстоящем голосовании и сделать выбор не в пользу партии власти.

Незарегистрированные кандидаты в мундепы со сцены говорили меньше о выборах градоначальника и больше рассказывали собравшимся о проблемах своей избирательной кампании. Например, желающий стать мундепом в «Черной речке» Павел Чупрунов рассказывал, как у него не получилось зарегистрироваться кандидатом из-за избиркома. Сам Чупрунов считает, что за отказом в регистрации стоит спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вотчиной которого считаются муниципалитеты Петроградского района и МО «Черная речка».

- Макаров вообще не хочет отдавать свою власть, - говорил Чупрунов.

Кандидат из МО №21 Марианна Бакан рассказывала собравшимся о многочисленных судах, по результатам которых желающих стать мундепом снимают с выборов. О проблемах муниципальной кампании со сцены поведал ещё один участник выборов Павел Кондрашов из МО «Ульянка». Экс-кандидат из МО «Введенский» Павел Хусу рассказывал, как Центральная избирательная комиссия решала вопрос о регистрации оппозиции в муниципалитете. Правда, толпа митингующих стремительно уменьшалась после каждого выступления кандидатов в мундепы.

Завершился митинг принятием требованиями свободы для политзаключенных, выступающих за честные выборы, и отставки правительства. Несколько автозаков, которые с самого начала мероприятия были готовы принять протестующих, остались пусты. Полиция за всю акцию задержала единственного активиста Евгения Мусина за те самые листовки против Беглова, которые изъяли во время митинга.

текст: Елена Владыкина, фото: Михаил Масленников

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