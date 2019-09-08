Беглов занял третье место на одном из купчинских участков

На избирательном участке № 2177, расположенный на территории жилого комплекса «София» во Фрунзенском районе, победила кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, получившая 116 голосов.

Выдвигавшемуся от «Гражданской платформы» Михаилу Амсову досталось 109 голосов, а самовыдвиженцу, врио губернатора Александру Беглову – 102. Еще восемь бюллетеней были признаны недействительными.

Напомним, 5 сентября Беглов не стал открывать для жителей Фрунзенского района три новые станции метро, хотя ранее неоднократно обещал это сделать.

Фото: Павел Швец

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