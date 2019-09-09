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Новости

16:20

Станислав Еремеев: Это были референтные выборы по поддержке Владимира Путина

фото ЗакС политика Станислав Еремеев: Это были референтные выборы по поддержке Владимира Путина

Победа Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга свидетельствует о поддержке жителями города курса президента России Владимира Путина, считает политолог, ректор Ленинградского областного университета имени А.С.Пушкина Станислав Еремеев.

- Это были референтные выборы по поддержке Владимира Путина и его сторонника в Санкт-Петербурге, - заявил Еремеев во время пресс-конференции 9 сентября.

Он также отметил, что штаб Беглова в начале его предвыборной кампании "наделал" несколько шагов, которые не способствовали росту популярности кандидата. Позже, по его словам, была проведена работа над ошибками, и избирателям больше стали демонстрировать "личностные особенности" врио губернатора.

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова опередила выдвиженца от "Гражданской платформы" Михаила Амосова благодаря общественному запросу на новые лица в политике, а также грамотным акцентам в избирательной кампании, в частности, упором на экологию, предполагает политолог.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:07    
16:27 Хватит клеветать, мразь-любитель гомосладостей!

17:12    
ПОБЕДА  через ЗАДНИЙ ПРОХОД

16:50    
Какая-то хилая поддержка.

16:32    
16:27 Сколько эмоций... Значит кое-где по достоинству оценили участие в кампании Беглова пригожинских придурков.

16:28    
"была проведена работа над ошибками"... и снялся Бортко.

16:27    
Реально Беглов не совершал никаких ошибок, но был оклеветан прозападными мразями-любителями евромерзостей! У них обоюдная неприязнь, ненависть друг к другу!

Страница 1-ая (всего: 1)
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